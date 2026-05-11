Presidente de Paraguay renuncia a su cargo en medio de la crisis bancaria y el inicio de un juicio político

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia en medio de una tormenta política y financiera en el país por el colapso de la entidad financiera digital Ueno, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas. Además, el pronunciamiento se da poco después de que el Congreso comenzara a debatir un juicio político en su contra y tras perder el apoyo de su partido.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas".

Peña también ofreció disculpas a los paraguayos si en algún momento falló. Dijo que no tuvo la intención de defraudar la confianza.

"Estoy convencido de que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí. Cada día asumí esta responsabilidad con la voluntad de trabajar por el Paraguay, pero hoy mi prioridad es una sola, la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero".

El vicepresidente Pedro Alliana debe asumir el cargo en su reemplazo para completar el mandato hasta 2028. El Senado dijo que se reunirá para recibir formalmente la renuncia y tomar el juramento del nuevo mandatario.

"Ninguna persona está por encima del Paraguay"

El ahora expresidente afirmó que espera que se garantice la devolución del dinero de los paraguayos y confía en la capacidad de las instituciones de superar esta crisis.

"(...) que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos (...) debemos demostrar una vez más que la democracia se respeta, que las instituciones se cuidan y que el Paraguay está por encima de nuestras diferencias. Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la república, ninguna persona está por encima del Paraguay".

¿Qué pasó con el banco Ueno?

El banco central de Paraguay intervino Ueno tras determinar que había incumplido los requisitos mínimos de solvencia, lo que desencadenó una crisis que ha dejado a los aproximadamente tres millones de clientes de la compañía sin poder acceder a sus cuentas. Santiago Peña fue accionista del Grupo Vázquez que controlaba Ueno hasta el año pasado.

Ueno administra alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos en Paraguay y en los últimos meses se ha enfrentado al escrutinio regulatorio por supuestos préstamos excesivos a empresas vinculadas al Grupo Vázquez, lo que ha inquietado a los inversores y ha afectado tanto a los bonos en dólares de Ueno con vencimiento en 2031 como a los bonos soberanos de Paraguay .