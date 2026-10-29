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Jueza habría negociado $1.200 millones para liberar a un sujeto pedido en extradición por narcotráfico

Por estos hechos, una juez, un funcionario judicial y una abogada fueron capturados y ahora son investigados por la Fiscalía General de la Nación.

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
07:45 a. m.
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Un presunto acuerdo ilegal por $1.200 millones habría buscado torcer una decisión judicial para dejar en libertad a un ciudadano neerlandés requerido en extradición por delitos relacionados con el narcotráfico.

Por estos hechos, una juez, un funcionario judicial y una abogada fueron capturados y ahora son investigados por la Fiscalía General de la Nación.

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El extranjero fue identificado como Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, quien permanecía privado de la libertad mientras avanzaba el proceso relacionado con su extradición. De acuerdo con la información de la investigación, los tres capturados habrían participado en un supuesto entramado para conseguir una decisión favorable que le permitiera recuperar su libertad.

Según las indagaciones, la negociación habría contemplado el pago de $1.200 millones a cambio de obtener un habeas corpus.

Habrían entregado $600 millones como primer pago

La hipótesis de la Fiscalía señala que la abogada habría contactado a una juez de garantías y a un servidor judicial encargado de intervenir en el trámite de reparto de la acción constitucional. Presuntamente, les habría ofrecido dinero para que el ciudadano neerlandés resultara favorecido con una decisión que ordenara su libertad.

Como parte del supuesto acuerdo, se habrían entregado $600 millones, correspondientes a la primera parte del dinero negociado. A cambio, la juez habría concedido el habeas corpus que ordenó la libertad del extranjero el pasado 13 de junio.

La decisión, sin embargo, tuvo una vigencia de apenas tres días. Según la información conocida, otro funcionario judicial revocó la determinación, por lo que Van der Voort continuó privado de la libertad mientras avanzaban las actuaciones relacionadas con su situación jurídica.

Tres capturados por el presunto acuerdo ilegal

Tras conocerse los hechos, la Fiscalía adelantó las investigaciones que permitieron la captura de la juez, el funcionario judicial y la abogada, señalados de su presunta participación en el acuerdo.

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Las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que se habría pactado el pago, el papel que habría desempeñado cada uno de los implicados y si efectivamente se entregó el dinero señalado dentro de la investigación.

Mientras tanto, el ciudadano neerlandés continúa privado de la libertad, luego de que la decisión que inicialmente ordenó su excarcelación fuera revocada.

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