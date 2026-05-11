Murió querida actriz: esto se confirmó en las últimas horas

El 4 de noviembre de 2026, a sus 77 años, murió una destacada actriz, comediante y locutora de México.

María Alicia Delgado, que nació el 18 de marzo de 1949 en Monterrey, falleció tras batallar en privado contra una compleja enfermedad que deterioró paulatinamente su estado de salud.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes de México, mediante un sentido comunicado.

¿Cuál fue la causa de la muerte de María Alicia Delgado, la reconocida actriz de México?

De acuerdo con lo que expresó Yodi Marcos, una de las amigas de María Alicia Delgado, a la actriz le detectaron cáncer de páncreas y en las últimas tres semanas permaneció hospitalizada en una entidad médica.

Además, se conoció que María Alicia Delgado quiso enfrentar su realidad médica de manera reservada y, por eso, la mayoría de sus seguidores y colegas desconocían lo que estaba sucediendo.

Así fue como la Asociación Nacional de Intérpretes de México lamentó la muerte de la actriz María Alicia Delgado

En un comunicado oficial, la Asociación Nacional de Intérpretes se solidarizó con los seres queridos de María Alicia Delgado.

"El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia, María Alicia Delgado", detallaron.

"Fue una actriz mexicana recordada por su participación en exitosas producciones como 'Derbez en acuñado', 'Está libre' y la telenovela 'Monteverde'. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias", añadieron.

Además, María Alicia Delgado hizo un doblaje en la película animada 'Un gallo con huevos' y participó en programas de humor como 'Cero en conducta' y 'La casa de la risa'.

Entre tanto, apareció en otras telenovelas como: