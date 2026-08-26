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VIDEO I Momentos de pánico quedaron registrados durante las inundaciones en Nepal

Según las autoridades chinas, al menos 95 personas han perdido la vida durante el fenómeno natural.

Foto: AFP
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agosto 26 de 2026
11:43 a. m.
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Hay gran preocupación en la comunidad internacional ante la violenta inundación que se generó en la frontera entre Nepal y China por cuenta de la crecida repentina de un río cercano a la zona. Según el portavoz Abi Narayan Kafle, hasta el momento se han registrado al menos 95 personas fallecidas y decenas de desaparecidos.

Las imágenes son aterradoras ya que en estas se observa el instante en el que la fuerza del agua arrasa con aldeas y personas se ven obligadas a evacuar tras la llegada repentina de una gigantesca ola que arrasó con todo a su paso.

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¿Qué se sabe de las inundaciones en Nepal?

Según portavoces internacionales, son cientos de personas las que se encuentran desaparecidas tras la contundente avalancha que afectó principalmente la zona del Tíbet.

Pese a que las autoridades han movilizado 14 helicópteros y equipos de rescate, dichas labores se han visto interrumpidas ante la imposibilidad de aterrizar en las zonas inundadas.

Por medio de la cuenta oficial de X del ejército en Nepal, se observa un helicóptero sobrevolando una de las zonas más afectadas por las aguas turbulentas de la crecida. En otras de las imágenes se observan a personas evacuando o que fueron rescatadas por medio de vehículos todoterreno.

"Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas", contó Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad nepalí de Nuwakot.

Por su parte, el Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil de Nepal informó que cerca de 403 turistas, 341 de ellos extranjeros, siguen sin ser localizados. La Oficina de Turismo de Nepal informó que entre este grupo hay personas estadounidenses, indios, malayos, británicos y un australiano, además de 62 viajeros nepalíes.

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¿Cuáles son las causas de la avalancha en Nepal?

Pese a que las causas todavía no están claras, el ministro de Relaciones Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, afirmó que probablemente un sismo provocó un desprendimiento de tierra que, a su vez, bloqueó un río, lo que provocó el aumento del caudal.

Según los datos de satélites Planet Labs han indicado un “desprendimiento de nieve y rocas” en la zona fronteriza entre Nepal y China habrían provocado el fenómeno. El ejército nepalí ya habría logrado el rescate de 114 personas del distrito de Rasuwa.

"Por favor, tengan paciencia. El Gobierno asume toda la responsabilidad por su rescate, atención médica, alimentación y alojamiento. En momentos de una catástrofe como esta, todos debemos permanecer unidos", afirmó el primer ministro nepal Balendra Shah.

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