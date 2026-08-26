Colombianos podrán sacar visa a EE.UU. en cuestión de días: este es el plazo límite

El Departamento de Estado de los Estados Unidos puso en marcha un programa piloto que permite a los solicitantes de visa de no inmigrante (tipo B1/B2) agilizar la fecha de su entrevista consular.

La iniciativa, disponible en la Embajada de EE. UU. en Bogotá desde mediados de agosto, estará habilitada hasta el 31 de diciembre de 2026 y busca ofrecer una alternativa rápida a las personas con compromisos imprevistos de viaje o turismo que enfrentan largos tiempos de espera.

"Las sedes participantes destinan un número limitado de citas cada día y estas aparecen en el sistema únicamente cuando hay disponibilidad", destacó el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Para acceder a la opción prioritaria, denominada Paid Expedite, los interesados deben haber pagado la tarifa habitual de solicitud de 185 dólares y contar con una cita regular asignada en el sistema.

Si el usuario cumple con los requisitos y la embajada dispone de cupos habilitados para la jornada, la plataforma habilitará la opción de adelantar la entrevista a un plazo máximo de 10 días hábiles a cambio de un pago adicional no reembolsable de 750 dólares.

Requisitos e instrucciones del trámite

El procedimiento de asignación exige celeridad técnica por parte del usuario:

Tras seleccionar la fecha y hora disponibles para la cita acelerada, el solicitante dispone de un plazo límite de 10 minutos para concretar el pago de los 750 dólares. De no completarse en dicho lapso, el cupo vuelve a quedar disponible en la red.

En solicitudes familiares o de grupo, la tarifa debe abonarse de forma individual por cada persona que requiera acelerar el proceso. El sistema permite desvincular a miembros específicos si solo una parte del grupo necesita la cita prioritaria.

La fecha asignada bajo esta modalidad no admite reprogramación. Si el solicitante no asiste al Consulado el día programado, perderá el monto desembolsado y no podrá solicitar reembolsos.

La autoridad consular enfatizó que esta tarifa extra responde exclusivamente a un servicio de agilización de agenda y bajo ninguna circunstancia asegura la aprobación del visado. Todos los solicitantes que accedan al programa seguirán sometidos a los mismos estándares de verificación de seguridad, revisión de antecedentes y requisitos de elegibilidad dictados por la legislación estadounidense.

Además de Colombia, la prueba técnica fue desplegada en delegaciones diplomáticas de México, Canadá, Guatemala, Costa Rica y Honduras. Dependiendo del balance operativo obtenido durante los últimos meses de 2026, el gobierno de los Estados Unidos evaluará si extiende la vigencia de la medida o si la expande a otras sedes consulares en el mundo.