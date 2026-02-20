Paciente con leucemia de la Nueva EPS no recibe su medicamento desde noviembre: cuesta cinco millones de pesos

Desde que fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica (LMC), los médicos le recetaron Dasatinib, un medicamento que, en el mercado, alcanza un valor cercano a los cinco millones de pesos.

Aunque su vida depende de él, la Nueva EPS dejó de entregárselo en noviembre de 2025, lo que ha entorpecido su tratamiento y la ha obligado a vivir con dolores casi que a diario.

Según dijo en diálogo con Noticias RCN, son “dolores en el bazo, dolores en el hígado, dolores musculares”. Todos afectan considerablemente su “estado anímico” y le restan fuerzas en una batalla que no ha terminado de luchar.

Ni siquiera un fallo judicial ha cambiado su suerte con la Nueva EPS:

Preocupada por el deterioro de su salud en los últimos meses, Esperanza tomó acciones legales, obteniendo un fallo judicial que ordena a la Nueva EPS entregarle el Dasatinib.

Sin embargo, tras cuatro entregas atrasadas, sigue sin recibir su medicamento, por lo que pide a la Nueva EPS garantizar su derecho a la salud.

“La Nueva EPS nos dijo que llenáramos un formato para hacer el cobro, pero al momento de llevarlo a ventanilla lo rechazaron porque, infortunadamente, quedó a nombre de mi hijo, no al mío”, advirtió, mientras su cuerpo se debilita.

Su hijo, Cristian Coy, no sabe a quién más recurrir. “Ya el fallo llegó hace unos días y la EPS no se ha pronunciado al respecto. No nos han contactado, no han entregado el medicamento”, lamentó.

Pacientes de la Nueva EPS ¿Han sido abandonados?

El mismo día en el que Esperanza compartió su caso con Noticias RCN, el Juzgado 27 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín ordenó el arresto del interventor de la Nueva EPS, Luis Óscar Gálves Mateus, por incumplir una tutela que ordenaba prestar atención médica urgente a una paciente de 92 años.

La decisión no sorprende, ya que, en respuesta a una acción de tutela anterior, el Tribunal Superior de Buga determinó que la entidad promotora de salud “sin lugar a duda, ha abandonado a sus usuarios”.