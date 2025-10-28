CANAL RCN
Internacional

Capturan en Perú a integrante del Tren de Aragua vinculada al secuestro de un exalcalde en Chile

La detención se llevó a cabo en el distrito de Lince, en Lima, cuando la joven caminaba junto a un grupo de mujeres.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
05:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las autoridades peruanas confirmaron la captura de Daybelis Joselin Puerta, una ciudadana venezolana de 22 años señalada de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua y de haber participado en el secuestro del exalcalde chileno Gonzalo Montoya, ocurrido en junio pasado en Santiago de Chile.

Tren de Aragua estaría detrás de la explosión ocurrida en Kennedy donde murió una mujer
RELACIONADO

Tren de Aragua estaría detrás de la explosión ocurrida en Kennedy donde murió una mujer

Capturan en Perú a integrante del Tren de Aragua

La detención se llevó a cabo en el distrito de Lince, en Lima, cuando la joven caminaba junto a un grupo de mujeres.

De acuerdo con el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Puerta no opuso resistencia al momento de ser arrestada.

“Cuenta con una orden de captura internacional emitida por Chile por su presunta participación en el secuestro de un exalcalde de la comuna de Macul, en Santiago”, explicó Lozada durante una conferencia de prensa.

Según las investigaciones, la mujer habría escapado a Perú tras el secuestro de Montoya, perpetrado entre el 26 y el 29 de junio, cuando los captores exigían un rescate de 50.000 dólares a cambio de su liberación.

Las autoridades confirmaron que la detenida permanecerá bajo custodia en Lima mientras avanzan los trámites para su extradición a Chile, donde deberá responder por los delitos imputados.

Capturan a integrante del Tren de Aragua implicada en un secuestro

Tren de Aragua estaría utilizando medicamentos para escopolaminar y secuestrar personas en Bogotá
RELACIONADO

Tren de Aragua estaría utilizando medicamentos para escopolaminar y secuestrar personas en Bogotá

El Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de origen venezolano, ha expandido sus operaciones a varios países de América Latina, incluyendo Colombia, Chile y Perú, donde se le vincula con delitos como secuestro, extorsión, trata de personas y homicidio.

Cabe recordar que, en febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista global, calificándola como una amenaza para la seguridad internacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Arabia Saudita

Arabia construirá un estadio suspendido en el aire para la Copa del Mundo 2034

Brasil

Gobierno de Río reporta 64 muertos en megaoperativo contra el crimen organizado

Alemania

Alemania demuele dos torres de refrigeración en una central nuclear abandonada

Otras Noticias

Viral

¿Qué son Las Guerreras K-Pop y por qué causan tanto furor? aquí la explicación

Las Guerreras K-Pop, no solo conquistó a la audiencia, sino que rompió múltiples récords de reproducción en más de cien territorios.

Flamengo

Bus con hinchas del Flamengo sufrió grave accidente previo a semifinal de Libertadores contra Racing

Un bus con hinchas del Flamengo sufrió un grave accidente en una autopista de Brasil mientras se dirigía a Argentina para el partido de la Copa Libertadores.

Chocó

Chocó en crisis por lluvias: 18 municipios afectados y poblaciones incomunicadas

Subsidios en Colombia

Gobierno anunció aumento en uno de los subsidios más importantes del país: inicia el 30 de octubre

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja