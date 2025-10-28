Capturan en Perú a integrante del Tren de Aragua vinculada al secuestro de un exalcalde en Chile

Las autoridades peruanas confirmaron la captura de Daybelis Joselin Puerta, una ciudadana venezolana de 22 años señalada de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua y de haber participado en el secuestro del exalcalde chileno Gonzalo Montoya, ocurrido en junio pasado en Santiago de Chile.

La detención se llevó a cabo en el distrito de Lince, en Lima, cuando la joven caminaba junto a un grupo de mujeres.

De acuerdo con el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Puerta no opuso resistencia al momento de ser arrestada.

“Cuenta con una orden de captura internacional emitida por Chile por su presunta participación en el secuestro de un exalcalde de la comuna de Macul, en Santiago”, explicó Lozada durante una conferencia de prensa.

Según las investigaciones, la mujer habría escapado a Perú tras el secuestro de Montoya, perpetrado entre el 26 y el 29 de junio, cuando los captores exigían un rescate de 50.000 dólares a cambio de su liberación.

Las autoridades confirmaron que la detenida permanecerá bajo custodia en Lima mientras avanzan los trámites para su extradición a Chile, donde deberá responder por los delitos imputados.

El Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de origen venezolano, ha expandido sus operaciones a varios países de América Latina, incluyendo Colombia, Chile y Perú, donde se le vincula con delitos como secuestro, extorsión, trata de personas y homicidio.

Cabe recordar que, en febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista global, calificándola como una amenaza para la seguridad internacional.