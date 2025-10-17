¿Qué tipos de aviones Gripen han existido? Estas son las ventajas del modelo más reciente

La empresa sueca Saab es la encargada de darle vida a los Gripen, aviones caza para operaciones militares. Una ventaja de estas aeronaves es que son multi-rol, lo que se traduce en tener las capacidades para distintas acciones.

Los Gripen se adaptan a las misiones Aire – Aire y Aire – Tierra. Pueden ofrecer servicios para labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. En el mercado se destacan por el costo – beneficio que brindan.

Gripen nacieron en la Guerra Fría

Los orígenes de estos aviones se remontan a la Guerra Fría. Suecia sintió la necesidad de tener un caza capaz de adecuarse a los retos que el mundo planteaba. En los años 70, los aviones eran modelo Draken, el cual terminó siendo pionero para los Gripen.

El desarrollo entonces se centró en estos aviones, los cuales en sus modelos iniciales contaron con aviónica modular y abierta. El primer nombre fue el Gripen A/B. Sin embargo, los esfuerzos no quedaron ahí y, tras el éxito en la Guerra Fría, se puso en marcha potenciar los aviones.

Los tres Gripen

Por eso, han existido tres tipos de flotas de Gripen: A/B, C/D y E/F. Cada uno tiene aviones tipo monoplaza (un asiento) y biplaza (dos asientos). Con respecto al modelo más reciente, Saab apunta que sus cinco ventajas son: