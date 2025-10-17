CANAL RCN
Internacional

¿Qué tipos de aviones Gripen han existido? Estas son las ventajas del modelo más reciente

Históricamente, hay tres aviones de la empresa sueca Saab.

Ensamblaje de aviones Gripen.
Ensamblaje de aviones Gripen. Foto: Saab.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
10:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La empresa sueca Saab es la encargada de darle vida a los Gripen, aviones caza para operaciones militares. Una ventaja de estas aeronaves es que son multi-rol, lo que se traduce en tener las capacidades para distintas acciones.

¿De cuánto tiempo es la durabilidad de los aviones Gripen? A esto le apuesta Colombia con su llegada
RELACIONADO

¿De cuánto tiempo es la durabilidad de los aviones Gripen? A esto le apuesta Colombia con su llegada

Los Gripen se adaptan a las misiones Aire – Aire y Aire – Tierra. Pueden ofrecer servicios para labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. En el mercado se destacan por el costo – beneficio que brindan.

Gripen nacieron en la Guerra Fría

Los orígenes de estos aviones se remontan a la Guerra Fría. Suecia sintió la necesidad de tener un caza capaz de adecuarse a los retos que el mundo planteaba. En los años 70, los aviones eran modelo Draken, el cual terminó siendo pionero para los Gripen.

El desarrollo entonces se centró en estos aviones, los cuales en sus modelos iniciales contaron con aviónica modular y abierta. El primer nombre fue el Gripen A/B. Sin embargo, los esfuerzos no quedaron ahí y, tras el éxito en la Guerra Fría, se puso en marcha potenciar los aviones.

Los tres Gripen

Por eso, han existido tres tipos de flotas de Gripen: A/B, C/D y E/F. Cada uno tiene aviones tipo monoplaza (un asiento) y biplaza (dos asientos). Con respecto al modelo más reciente, Saab apunta que sus cinco ventajas son:

Llegada de los aviones Gripen a Colombia: todo lo que debe saber sobre la importante renovación
RELACIONADO

Llegada de los aviones Gripen a Colombia: todo lo que debe saber sobre la importante renovación

  • La alta disponibilidad y facilidad en cuanto al mantenimiento.
  • El tiempo corto de respuesta al combate, yendo de la mano con la solvencia de un equipo limitado de personal con equipo en tierra.
  • El rearme y reabastecimiento se puede hacer entre 10 y 20 minutos.
  • Están optimizados para operaciones catalogadas como de alto ritmo y alta capacidad de supervivencia.
  • Pasa menos tiempo en tierra y más en el aire, teniendo en cuenta el corto mantenimiento que requiere.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Donald Trump presenta nueva demanda contra The New York Times

Venezuela

EE. UU. despliega helicópteros de combate cerca de Venezuela, según The Washington Post

Nicolás Maduro

¿Un régimen sin Maduro? Venezuela le habría hecho una propuesta a Estados Unidos para que deje el poder

Otras Noticias

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri lanzó sorprendente 'elogio' sobre Yina Calderón y dejó a todo el mundo en shock: ¿qué dijo?

A un día de la estelar pelea en Stream Fighters, Andrea Valdiri emitió un impensado comentario que ha dado de qué hablar. ¿Cuál fue?

Turismo

Se reactivará ruta aérea en Colombia tras meses sin operación: es de las más cortas del país

Desde febrero de este año, la ruta se tuvo que suspender debido a obras en una de las terminales aéreas.

Finanzas personales

Vecinos en Colombia afrontarían grave problema por ser ruidosos: esta es la dura multa

Selección Colombia

Víctor Hugo Aristizábal explotó por críticas para su hijo Emilio en el Mundial sub-20

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos