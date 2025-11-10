Llegada de los aviones Gripen a Colombia: todo lo que debe saber sobre la importante renovación

Desde hace varios meses, ha habido expectativa por la renovación de la flota aérea de las Fuerzas Militares. Hoy es quizás el momento más cerca para que esto se dé.

¿Por qué se renovará la flota de aviones?

A los pocos meses de asumir la Presidencia, en diciembre de 2022, el presidente Gustavo Petro anunció que se iban a reemplazar los aviones Kfir, los cuales llevan varias décadas sirviéndole a la seguridad del país.

El motivo justamente radica en el extenso tiempo que los Kfir llevan operando. La historia de estos aviones israelíes data de finales de los 80 e inicios de los 90; hace más de 30 años. El propósito entonces ha sido contar con una flota más avanzada, que vaya de la mano con la tecnología moderna y les brinde seguridad a los pilotos.

¿Cuáles fueron las propuestas?

El Gobierno entonces se dispuso a recibir ofertas. Una de las opciones era de Francia, en la cual se ponían sobre la mesa 12 naves que costaban 3.200 millones de pesos. Estados Unidos ofreció aeronaves modelo F16 que costaban 170 millones de dólares.

La tercera opción, siendo la que terminó quedándose con la elección, fue la de los aviones Gripen desarrollados por la empresa Saab.

¿Por qué se escogió la opción sueca?

El gran anuncio llegó a inicios de abril de este 2025. Se decidió por los Gripen, debido a que se destacan a nivel internacional por ser lo último en tecnología. Muestra de ello es el aporte que han tenido, no solo en las fuerzas suecas, sino en las brasileñas, sudafricanas, entre otras naciones.

Aparte de los aviones, también se acordaron inversiones sociales, tales como la construcción de una fábrica de paneles solares, la instalación de sistemas de agua potable y la dotación de equipos médicos. Con el anuncio, era cuestión de meses para que se firmara el contrato.

¿De cuánto será el contrato y cuándo se firmará?

A mediados de julio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estuvo invitado en La FM y habló sobre los avances en el contrato. A pesar de no dar la cifra exacta, contó que la llegada de los Gripen tendrá un costo aproximado de 16 billones de pesos.

Frente a la fecha de la firma, recientemente el jefe de cartera señaló que se podría dar en este mismo octubre de 2025. Solamente faltaban pulir un par de detalles para que se hiciera realidad.

¿En cuánto tiempo podrían llegar los aviones?

La propia compañía sueca explica en su página web que luego de la firma, se espera poder entregarle los aviones a Colombia en máximo dos años. Aunque todo dependerá del cronograma que se pacte.

Un punto importante es que, de acuerdo con el ministro Sánchez, los aviones Gripen garantizan una operación mínima de 35 años, los cuales se pueden extender 15 años o más.