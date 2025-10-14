¿De cuánto tiempo es la durabilidad de los aviones Gripen? A esto le apuesta Colombia con su llegada

Sin duda alguna, uno de los puntos más importantes en materia de seguridad es la flota aérea. Colombia está a escasos detalles de firmar el contrato con la empresa sueca Saab, con la que se comprarán aeronaves Gripen.

A nivel mundial, estos aviones se destacan por ser lo último en tecnología. Su presencia en varias fuerzas militares es muestra de ello. Son varios los puntos a favor, tales como el tipo de navegación, las capacidades en las operaciones, su velocidad, duración del combustible, entre otros aspectos.

¿Por qué se decidió por los Gripen?

Esto fue lo que hizo que el Gobierno decidiera por esta opción, superando la francesa y la estadounidense. En los planes, se espera que en este mismo octubre de 2025 finalmente las partes coloquen sus firmas y empiece la cuenta regresiva para la llegada de más de 10 aviones. El pronóstico apunta que puede ser entre año y medio o dos años la llegada.

La necesidad de comprarlos responde a la renovación de la flota. Después de más de tres décadas, los Kfir fabricados en Israel están cumpliendo su vida útil. Por lo tanto, es vital la llegada de los aviones suecos.

Aviones duran entre 30 y 40 años

Ahora bien, ¿cuánto durabilidad tienen las aeronaves? La propia empresa Saab indica en su página web que su vida útil tiende a ser de 30 a 40 años aproximadamente. Es decir, Colombia podría tener seguridad durante varias décadas.

Un punto importante es que los sensores, computadores, pantallas y el software se actualizan constantemente ante las amenazas que el ambiente plantee. Pierre Farkas, director ejecutivo de Saab para Colombia, señala que esto permitirá que el país esté preparado para lo que ocurra.