Cardenal italiano desistió de participar en el cónclave para elegir nuevo papa

Según informaron medios italianos este lunes 28 de abril, el cardenal Angelo Becciu, de 76 años y condenado por dos delitos, desistió de participar en el cónclave que elegirá al nuevo pontífice.

Becciu insistía que podía participar en el cónclave a pesar de no estar en la lista oficial de electores. Dijo la semana pasada a L'Unione Sarda, de Cerdeña, que la lista de cardenales no elegibles "no tiene valor legal", que no hubo "ninguna voluntad explícita" de excluirlo del cónclave y que nunca se le había pedido que renunciara formalmente al privilegio por escrito.

Sin embargo se conoció que el cardenal Pietro Parolin, por años el secretario de Estado de Francisco, presentó a Becciu dos documentos firmados por el pontífice argentino que confirmaban que no podría participar.

Una primera carta databa de 2023 y la otra del mes pasado, según el diario Domani. Presuntamente también presentó los documentos a los cardenales que se reunieron para sentar las bases del cónclave.

¿Por qué fue condenado el cardenal Becciu?

El cardenal Angelo Becciu, quien en diciembre de 2023 fue condenado a cinco años y medio de prisión por malversación y fraude. Él ha negado cualquier irregularidad y está apelando la decisión del tribunal.

El 24 de septiembre de 2020 el papa Francisco citó a Becciu a su residencia y lo despidió del cargo de jefe del departamento vaticano que decide quiénes serán santos. Según relató el cardenal, Francisco lo acusó sin rodeos diciendo: "Ya no confío en ti".

El papa permitió a Becciu conservar su título eclesiástico y su apartamento en el Vaticano, pero lo despojó de lo que la Santa Sede señala como "los derechos asociados con el cardenalato".

El cardenal italiano se encuentra en libertad a la espera de su apelación.

El cónclave para elegir nuevo papa iniciará el 7 de mayo

El Vaticano informó este lunes que el cónclave para elegir al papa 267 comenzará el miércoles 7 de mayo, tras la conclusión de las misas de sufragio por el eterno descanso del difunto papa Francisco.

La fecha se decidió durante una reunión en la V Congregación General donde participan más de 180 cardenales. Sin embargo son 135, menores de 80 años, los que son elegibles para participar en la votación de elección del nuevo pontífice.

Ya la Capilla Sixtina fue cerrada a los turistas para preparar el espacio para una elección que mezcla un ritual antiguo con modernas tecnologías antiespionaje.