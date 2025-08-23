¿Qué acciones están tomando las autoridades tras el atentado con explosivos en Cali?

En horas de la madrugada del viernes 22 de agosto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que el atentado perpetrado contra la Escuela Militar de Aviación, ubicada en Cali, dejó como saldo seis civiles fallecidos, entre ellos una mujer embarazada, y más de 70 personas heridas.

El ataque se ejecutó con dos vehículos cargados con explosivos, uno de los cuales estalló frente a la entrada de dicho centro de formación de oficiales.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, esto fue ordenado por la estructura 'Jaime Martínez', una facción que hace parte de las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Ese ataque criminal, ese ataque cobarde, ese ataque terrorista contra la población civil, fue perpetrado por la estructura narco criminal ‘Jaime Martínez’, que hace parte de las disidencias del cartel del narcotraficante alias ‘Mordisco'.

¿Qué acciones están tomando tras el atentado con explosivos en Cali?

El ministro aseguró que el atentado responde a las recientes operaciones militares desarrolladas en el Cañón del Micay, donde las Fuerzas Armadas destruyeron un arsenal que contenía más de 250.000 municiones y un centenar de minas antipersona.

El cañón del Micay se ha recuperado ya en más de un 70%. A los criminales no les queda otra opción sino mostrar su desespero atacando a la población civil.

Como respuesta inmediata, el Gobierno activo un Puesto de Mando Unificado y anunció un Consejo de Seguridad en Jamundí, para intensificar las operaciones ofensivas contra los grupos armados.

Además, el Mindefensa señaló que este hecho no quedará impune:

Ese atentado terrorista no quedará impune aunque sintamos dolor. Todo lo contrario, vamos con más vigor y con más fuerza.

Anuncian millonarias recompensas por cabecillas responsables de atentado en Cali

Las autoridades establecieron que el determinador del atentado sería alias Marlon, identificado como Iván Jacob Arredondo, señalado cabecilla de la estructura Jaime Martínez.

También se relaciona a alias Kevin, reclutador de menores y líder de la estructura ‘Carlos Patiño’, otra facción vinculada al grupo armado.

Por información que conduzca a la captura de los máximos responsables, el Gobierno mantiene millonarias recompensas:

Alias Marlon: $3.284 millones.

Alias Kevin: $1.641 millones.

Alias Iván Mordisco: $4.450 millones.

Adicionalmente, se ofrecen 200 millones de pesos por datos que permitan ubicar a los autores materiales del atentado en Cali.