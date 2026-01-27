CANAL RCN
España anuncia plan de regularización de migrantes que permitirá trabajar en su territorio a medio millón de personas

Los interesados podrán iniciar su trámite en abril y tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026.

AFP

enero 27 de 2026
06:35 a. m.
Cerca de "medio millón de personas" que residen de manera irregular en España podrán obtener permisos del Gobierno para "trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país", según anunció este martes, 27 de enero, Elma Saiz, ministra de Seguridad Social y Migraciones.

La medida histórica beneficiará a quienes se encuentren en territorio español desde hace al menos cinco meses y hayan ingresado antes del 31 de diciembre de 2025. El plan, que se ejecutará mediante un "real decreto" para evitar la votación en un Parlamento donde el Ejecutivo no posee mayoría, comenzará sus trámites en abril y se extenderá hasta el 30 de junio.

El plan nace de una iniciativa popular:

La decisión del gobierno de coalición liderado por el socialista Pedro Sánchez responde directamente a una iniciativa legislativa popular que reunió más de 600.000 firmas y el apoyo de 900 asociaciones civiles.

Con este paso, España se desmarca de la tendencia general de la Unión Europea y se posiciona como una excepción ante el endurecimiento de las políticas migratorias en el resto del bloque.

Al respecto, la ministra Saiz destacó en la televisión pública la intención humanista de la normativa al afirmar que "lo que estamos haciendo es reconocer y dignificar. Dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país".

Economía españolas atraviesa un buen momento:

Este proceso de regularización también busca apuntalar la buena marcha de la economía nacional, aprovechando el contexto de cifras macroeconómicas favorables para integrar formalmente a estos trabajadores al mercado laboral. El anuncio se produjo tras una negociación entre el sector socialista del gabinete y su aliado de extrema izquierda, Podemos, que celebraron el alcance del acuerdo.

La normativa será oficial una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado, consolidando una estrategia que prioriza la integración y la estabilidad económica sobre las restricciones fronterizas predominantes en el continente.

