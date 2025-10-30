Carlos III despojará al príncipe Andrés de sus títulos por vínculos con Epstein

El rey Carlos III despojará de sus títulos y honores a su hermano el príncipe Andrés, quien también deberá abandonar su residencia en Windsor, por sus vínculos con el financista y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, anunció este jueves el palacio de Buckingham.

El rey comenzó este jueves "un proceso formal" para despojar de sus "títulos y honores" a su hermano, el príncipe Andrés, investigado por sus vínculos con Epstein, informó el palacio de Buckingham.

El príncipe Andrés abandonaría Royal Lodge tras presión por el caso Epstein

Andrés deberá también abandonar su residencia en Windsor, añadió el palacio.

"El príncipe Andrés será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrés Mountbatten Windsor", precisó el comunicado.

El príncipe Andrés deberá abandonar su residencia en Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones que ocupa desde 2003 en la finca real de Windsor, tras recibir una notificación formal para rescindir su contrato de arrendamiento.

El segundo hijo de Isabel II, de 65 años, se trasladará a una vivienda privada en Sandringham Estate, en Norfolk, donde vivirá alejado de los privilegios reales. La decisión se produce en medio de una creciente presión pública y mediática, intensificada tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, principal denunciante del financista Jeffrey Epstein.

Las memorias de Giuffre y una foto con Epstein reactivan el escándalo real

En el libro, Giuffre relata haber sido víctima de explotación sexual por parte de Epstein y afirma haber mantenido relaciones con Andrés en tres ocasiones, acusaciones que él siempre ha negado.

La familia de Giuffre celebró la decisión del rey Carlos III como una victoria moral, destacando la valentía de Virginia, quien se suicidó en abril de 2025. La medida, que habría contado con el respaldo del príncipe Guillermo, marca un punto de no retorno para Andrés, quien queda definitivamente apartado de la familia real.

El escándalo que rodea al príncipe Andrés se intensificó tras la difusión de una fotografía en la que aparecen Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y Harvey Weinstein en los jardines de Royal Lodge, durante el cumpleaños número 18 de la princesa Beatriz.

La imagen, sumada a las recientes revelaciones en las memorias de Virginia Giuffre, ha elevado la presión pública y es vista como una amenaza directa a la estabilidad de la monarquía.

En un intento por contener el daño, el palacio de Buckingham expresó la solidaridad del rey Carlos III y la reina Camila con las víctimas de abuso. Pese a las medidas adoptadas contra Andrés, sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, conservarán sus títulos.