CANAL RCN
Internacional

Donald Trump asegura que la firma en la supuesta carta a Jeffrey Epstein no es la suya

Hace poco se dio a conocer una supuesta carta con felicitación de cumpleaños de Trump para Epstein.

Foto: @OversightDems / X
Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
09:18 p. m.
Este martes 9 de septiembre, el presidente Donald Trump afirmó que su firma no es la que aparece en la supuesta carta de cumpleaños dirigida a Jeffrey Epstein, la cual data de hace más de 20 años, pero se dio a conocer hace poco.

El mandatario se refirió sobre esto a las afueras de un restaurante en Washington: “No es mi firma y no es la forma en la que hablo, quien me conoce hace mucho sabe que no es la manera en la que me expreso. Es absurdo”.

¿La carta está firmada por Trump?

La carta es del 2003 y tiene la silueta de una mujer desnuda. Al final, aparece lo que se ha dicho sería la firma de Trump. Al parecer, los amigos de Epstein solían enviarle documentos de este tipo.

Epstein fue una persona que se codeó con las esferas del poder en la década de los 90 principalmente. En medio del caso por abuso sexual de menores, murió en 2019 bajo extrañas circunstancias y antes de ser juzgado.

La Casa Blanca está a favor de recurrir a expertos en grafología con el fin de confirmar que la firma no correspondería a la del mandatario. “El presidente tiene una de las firmas más conocidas del mundo, y así ha sido desde hace muchísimos años”, sostuvo la portavoz Karoline Leavitt.

Epstein murió en 2019

Esta carta fue publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Desde hace meses, han salido a relucir los supuestos vínculos que tuvo Trump con Epstein.

Cabe mencionar que recientemente el mandatario demandó a The Wall Street Journal, medio de comunicación que dio a conocer en exclusiva la existencia de la carta.

Para octubre fue citado Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, por el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. La citación también radica sobre el caso Epstein.

