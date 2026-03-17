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HRW acusa a El Salvador de desapariciones forzadas de deportados desde EE.UU.

Un reporte documenta que salvadoreños deportados bajo políticas migratorias de Estados Unidos habrían sido recluidos sin acceso a jueces ni contacto con sus familias.

Cecot El Salvador
FOTO: AFP

Noticias RCN

Reuters

marzo 17 de 2026
07:45 a. m.
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La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que El Salvador habría incurrido en desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de ciudadanos deportados desde Estados Unidos, según un informe publicado recientemente.

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El documento señala que al menos 11 salvadoreños fueron privados de su libertad sin que se informara su paradero ni fueran presentados ante una autoridad judicial.

De acuerdo con el reporte, estas personas hacen parte de más de 9.000 salvadoreños deportados desde enero de 2025, en el contexto de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump. HRW advierte que varios de los afectados fueron detenidos inmediatamente al llegar a territorio salvadoreño, sin acceso a procesos legales básicos.

Denuncias de desaparición forzada y falta de debido proceso

La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, afirmó que Estados Unidos “debería dejar de arrojar a las personas al agujero negro del sistema penitenciario de El Salvador”.

El informe también destaca que ni Estados Unidos ni El Salvador han presentado pruebas que vinculen a los detenidos con organizaciones criminales, más allá de señalamientos sobre supuesta pertenencia a la pandilla MS-13. Abogados y familiares de los afectados han rechazado estas acusaciones y aseguran que muchos de los detenidos no tienen antecedentes delictivos.

Testimonios y condiciones de detención en cárceles de máxima seguridad

Human Rights Watch recopiló testimonios de 20 familiares y abogados de 11 salvadoreños deportados entre marzo y octubre de 2025. Según el informe, ninguno de los detenidos fue presentado ante un juez ni tuvo la posibilidad de comunicarse con sus familiares, lo que agrava las denuncias de desaparición forzada.

Algunos de los deportados habrían sido trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Este centro ha sido utilizado para recluir a presuntos miembros de estructuras criminales, pero el informe subraya que en estos casos no se ha demostrado la vinculación de los detenidos con dichas organizaciones.

El Gobierno de El Salvador no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios sobre estas acusaciones.

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