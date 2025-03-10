Tras conseguir un permiso, estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein de la mano será reinstalada en cercanías al capitolio

La estatua “mejores amigos para siempre”, rebautizada "¿Por qué no podemos ser amigos?", luego de que fuera retirada del National Mall por no contar con la autorización del Servicio de Parques Nacionales (NPS), fue reinstalada el jueves, 2 de octubre, en cercanías al capitolio, en Washington D.C.

La escultura es una representación de tres metros del presidente Donald Trump de la mano del empresario y depredador sexual Jeffrey Epstein, con el que entabló una relación de amistad a finales de la década de los 80.

La estatua, obra del colectivo anónimo conocido como “El apretón de manos”, fue instalada, por primera vez, el 24 de septiembre y funcionarios del NPS, por sus siglas en inglés, la retiraron al día siguiente.

“El apretón de manos” celebró haber conseguido una autorización para exhibir la obra:

En una entrevista para Los Angeles Times, un vocero de la colectividad celebró: "Como un general confederado derrocado que se ve obligado a regresar a una plaza pública, la estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein se ha alzado de entre los escombros para erigirse gloriosamente en el National Mall una vez más".

La escultura tuvo que se restaurada, tras sufrir algunos daños cuando era retirada del National Mall, pero estará en exhibición durante algunos días, los suficientes como para reavivar todo tipo de rumores sobre la relación entre Epstein y el presidente republicano.

¿Qué dice la placa bajo la estatua?

En una placa de metal, ubicada bajo la estatua se lee: “En honor al mes de la amistad. Celebramos el duradero vínculo entre el presidente Donald J. Trump y su amigo más íntimo, Jeffrey Epstein”.

Y, al cierre, lleva una cita de la supuesta carta de cumpleaños que Trump habría enviado al depredador sexual en su cumpleaños del 2003: “Voz en off: Debe haber algo más en la vida que tenerlo todo”.

La carta forma parte de un libro de 238 páginas que la entonces ayudante de Epstein, Ghislaine Maxwell, realizó con mensajes de sus amigos más cercanos. Y, aunque fue el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el que lo publicó, el presidente Trump insiste en que no es suya, al igual que la firma que se incluye al final.