Revelan el país al que Nicolás Maduro se iría exiliado tras presión de Donald Trump

El pasado viernes 21 de noviembre, el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro sostuvieron una charla telefónica que duró menos de 15 minutos.

Desde hace algunas semanas, corrió la posibilidad de este acercamiento. Por ejemplo, Axios afirmó que el mandatario norteamericano le comunicó a sus asesores su intención de hablar con Maduro.

Ultimátum de Trump a Maduro

La llamada se dio en medio de la presión que Estados Unidos ha hecho sobre Venezuela y el régimen desde hace varios meses. Los buques de guerra y aviones caza norteamericanos han destruido las lanchas que han cruzado por el Caribe y Pacífico, presuntamente con drogas.

Por causa de esta coyuntura, el viernes 5 de septiembre, Maduro le envió una carta a Trump en la que hizo un llamado a la unión de las naciones, ponerle punto final al despliegue militar y combatir las noticias falsas.

A través de la portavoz Karoline Leavitt, la Casa Blanca respondió a la carta: “Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente Trump está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas”.

Con respecto a la conversación telefónica, la agencia Reuters reveló que Maduro dijo estar dispuesto a dejar el poder y salir del país junto a su familia. La condición que puso es que se le concediera la amnistía y las sanciones contra los funcionarios del régimen se levantaran.

Catar: el destino que recibiría a Maduro si abandona el poder

Frente al futuro del país sudamericano, Maduro dijo que la transición quedaría en manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Durante el proceso, se convocaría a elecciones.

La respuesta de Trump habría sido tajante. No aceptó los ofrecimientos del venezolano y le puso como fecha límite el viernes 28 de noviembre para que saliera del país.

New York Post, citando a funcionarios estadounidenses, informó que se estaría discutiendo la posibilidad de permitirle salir a Maduro.

Supuestamente, el secretario de Estado, Marco Rubio, puso sobre la mesa la idea de que el líder del régimen se fuera a Catar.

“A Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos les encanta hacer este tipo de cosas. Ayuda a fortalecer la relación con Estados Unidos”, sostuvo la fuente. El propósito sería que el país oriental ayude a mediar el conflicto. Se destaca el papel que ha tenido en la solución de la situación en Gaza con Israel y Hamás.