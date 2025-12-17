Venezuela afirma que exportaciones de crudo continuarán pese a amenazas de bloqueo de Trump

El régimen de Venezuela aseguró este miércoles que las exportaciones de petróleo del país se desarrollan con normalidad, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un bloqueo contra todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan del territorio venezolano.

Caracas calificó la medida como una “amenaza irracional” y rechazó lo que considera una nueva escalada de presión contra su soberanía.

A través de un comunicado, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que las operaciones de exportación de crudo y derivados continúan sin alteraciones.

Según la empresa, los buques vinculados a sus actividades navegan con respaldo técnico, aseguramiento y garantías operativas, sin que se haya visto afectada la capacidad productiva del país.

Estados Unidos intensificó su ofensiva política y económica contra Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar un cartel del narcotráfico y cuyo mandato no reconoce.

Trump afirmó que el bloqueo se mantendrá hasta que Venezuela “devuelva” el petróleo que, según su criterio, fue robado a su país.

En respuesta, Maduro sostuvo una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, a quien advirtió sobre las implicaciones de estas amenazas para la paz regional.

De acuerdo con la Cancillería venezolana, el mandatario pidió que el sistema de Naciones Unidas rechace de forma categórica las declaraciones de Trump, al considerarlas contrarias al derecho internacional.

Desde la ONU, un portavoz señaló que Guterres está enfocado en evitar una mayor escalada y llamó a la moderación y a la distensión inmediata.

El anuncio estadounidense generó reacciones internacionales. Irán denunció lo que calificó como un “robo a mano armada en el mar”, mientras que China expresó su rechazo a cualquier forma de presión o acoso contra Venezuela.

Pekín es el principal destino del crudo venezolano, que actualmente produce cerca de un millón de barriles diarios, con la meta de alcanzar 1,2 millones hacia finales de año.

Tras las declaraciones de Trump, los precios del petróleo registraron un alza en los mercados internacionales.

En el plano interno, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseguró que el país no caerá en provocaciones y afirmó que las amenazas de Washington no intimidan a la Fuerza Armada.

Sus declaraciones se dieron luego de que Trump ordenara un despliegue militar en el Caribe y el Pacífico, oficialmente para combatir el narcotráfico, aunque Caracas sostiene que el verdadero objetivo es forzar un cambio de gobierno.

¿Por qué siguen las tensiones entre EE. UU. y Venezuela?

Las tensiones se agudizaron tras la incautación, el pasado 10 de diciembre, de un buque cisterna sancionado que había zarpado de Venezuela con entre uno y dos millones de barriles de crudo. Estados Unidos retuvo la embarcación y su carga, un hecho que el gobierno venezolano calificó de “robo descarado” y por el que acusó a Trinidad y Tobago de colaborar.

Analistas advierten que un eventual freno a las exportaciones de petróleo tendría un impacto significativo en la economía venezolana. La firma Capital Economics señaló que, a corto plazo, una reducción de los envíos cortaría un “salvavidas clave” para el país, mientras que las consecuencias a mediano plazo dependerán de la evolución de las tensiones y de los objetivos de la administración estadounidense.