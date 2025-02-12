CANAL RCN
Reconocida estrella del pop le pidió a la Casa Blanca que dejara de usar su música: ¿quién es y por que?

La artista exigió que no vuelvan a vincularla con la política migratoria del gobierno Trump.

Sabrina Carpenter
Foto: AFP

diciembre 02 de 2025
06:53 p. m.
Este martes 2 de diciembre, la reconocida estrella del pop estadounidense Sabrina Carpenter denunció públicamente a la Casa Blanca por utilizar una de sus canciones sin autorización.

El material, publicado en redes sociales oficiales, mostraba operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras la canción “Juno”, uno de los éxitos de Carpenter lanzado en 2024, sonaba de fondo para acompañar escenas de detenciones.

¿Por qué Sabrina Carpenter le pidió a la Casa Blanca que dejara de usar su música?

El video fue divulgado el lunes y muestra a agentes del ICE corriendo detrás de personas en plena vía pública, interceptándolas y esposándolas, mientras ciudadanos graban las escenas con sus celulares.

La música de fondo era precisamente “Juno”, acompañada por un pie de foto que decía: “¿Has probado esto alguna vez? Bye-bye”, una frase tomada directamente de la letra de la canción, utilizada como burla para reforzar el mensaje.

La reacción de Sabrina Carpenter fue inmediata y contundente. A través de un mensaje publicado en X, la cantante de 25 años escribió:

Este vídeo es malvado y repugnante. No vuelvan a involucrarme a mí o a mi música para beneficiar su agenda inhumana.

Carpenter rechazó que su obra se utilizara en un material que muestra persecuciones y detenciones realizadas por agentes federales, especialmente cuando, según su mensaje, se trata de contenido que respalda una política con la que no está de acuerdo.

¿Qué respondió la Casa Blanca a la denuncia de Sabrina Carpenter?

La respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar. La portavoz Abigail Jackson emitió una declaración en la que defendió el video y lanzó un mensaje directo contra la artista:

He aquí un mensaje corto y dulce para Sabrina Carpenter: no nos disculparemos por deportar de nuestro país a peligrosos criminales ilegales, asesinos, violadores y pedófilos. Cualquiera que defienda a estos monstruos enfermos debe ser estúpido, ¿o es que es lento?

Con esto cabe mencionar que, Carpenter se sumó a una lista de más de dos decenas de artistas, entre ellos Neil Young y The Rolling Stones, que han protestado contra el uso de su música por parte de Donald Trump.

