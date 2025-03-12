Cayó en España alias Mono Gerly, fugitivo colombiano e integrante del ELN

La Policía Nacional de España anunció este miércoles la captura en Madrid de un presunto miembro del Ejército de Liberación Nacional, identificado por el alias de Mono Gerly, sobre quien pesaba una orden internacional de detención por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

Cayó en España alias Mono Gerly, ¿Quién es?

Según el comunicado oficial, el detenido hacía parte del Frente de Guerra Oriental, una de las estructuras más activas del grupo armado, que opera principalmente en Arauca, Casanare y Boyacá.

Dentro de la organización, habría llegado a ocupar el cargo de tercer cabecilla del Comando Central, posición desde la cual presuntamente coordinaba complejas operaciones económicas destinadas a legalizar recursos producto de actividades ilícitas.

La investigación señala que ‘Mono Gerly’ utilizaba empresas de fachada, corresponsales bancarios y casas de cambio para mover grandes sumas de dinero, otorgándole apariencia de legalidad a fondos obtenidos de actividades criminales.

Estos recursos, de acuerdo con las autoridades, eran invertidos en la compra de terrenos, fincas y otros bienes, mecanismo que facilitaba el lavado de activos.

Además, el detenido habría participado en la administración de laboratorios dedicados al procesamiento de narcóticos, así como en la estructura logística que respaldaba las acciones armadas del ELN en Colombia.

Su rol incluía la coordinación de personal encargado de apoyar actividades de financiación y operaciones terroristas.

Así fue como cayó alias Mono Gerly en España

Las autoridades españolas tuvieron indicios en octubre de que el fugitivo se encontraba viviendo en Madrid junto a su pareja.

Sin embargo, se enfrentaron a la dificultad de que no contaba con un domicilio estable y cambiaba constantemente de ubicación.

Tras una labor de seguimiento, la policía descubrió que había abierto un pequeño comercio en el centro de la capital. Fue allí donde finalmente se produjo su captura a inicios de noviembre.