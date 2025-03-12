CANAL RCN
Internacional Video

Cayó en España alias Mono Gerly, fugitivo colombiano e integrante del ELN

Alias Mono Gerly habría llegado a ocupar el cargo de tercer cabecilla del Comando Central, posición desde la cual coordinaba complejas operaciones económicas destinadas a legalizar recursos producto de actividades ilícitas.

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
09:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional de España anunció este miércoles la captura en Madrid de un presunto miembro del Ejército de Liberación Nacional, identificado por el alias de Mono Gerly, sobre quien pesaba una orden internacional de detención por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

Exfuncionario en Arauca sería testaferro del ELN: informe de inteligencia entregó grave revelación
RELACIONADO

Exfuncionario en Arauca sería testaferro del ELN: informe de inteligencia entregó grave revelación

Cayó en España alias Mono Gerly, ¿Quién es?

Según el comunicado oficial, el detenido hacía parte del Frente de Guerra Oriental, una de las estructuras más activas del grupo armado, que opera principalmente en Arauca, Casanare y Boyacá.

Dentro de la organización, habría llegado a ocupar el cargo de tercer cabecilla del Comando Central, posición desde la cual presuntamente coordinaba complejas operaciones económicas destinadas a legalizar recursos producto de actividades ilícitas.

La investigación señala que ‘Mono Gerly’ utilizaba empresas de fachada, corresponsales bancarios y casas de cambio para mover grandes sumas de dinero, otorgándole apariencia de legalidad a fondos obtenidos de actividades criminales.

Estos recursos, de acuerdo con las autoridades, eran invertidos en la compra de terrenos, fincas y otros bienes, mecanismo que facilitaba el lavado de activos.

Además, el detenido habría participado en la administración de laboratorios dedicados al procesamiento de narcóticos, así como en la estructura logística que respaldaba las acciones armadas del ELN en Colombia.

Su rol incluía la coordinación de personal encargado de apoyar actividades de financiación y operaciones terroristas.

Así fue como cayó alias Mono Gerly en España

Liberados los cinco soldados secuestrados en manos del ELN: ya hay imágenes del momento
RELACIONADO

Liberados los cinco soldados secuestrados en manos del ELN: ya hay imágenes del momento

Las autoridades españolas tuvieron indicios en octubre de que el fugitivo se encontraba viviendo en Madrid junto a su pareja.

Sin embargo, se enfrentaron a la dificultad de que no contaba con un domicilio estable y cambiaba constantemente de ubicación.

Tras una labor de seguimiento, la policía descubrió que había abierto un pequeño comercio en el centro de la capital. Fue allí donde finalmente se produjo su captura a inicios de noviembre.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Hong Kong

Hong Kong registra 159 muertos en el peor incendio residencial desde 1980

Nicolás Maduro

La rutina que está teniendo Nicolás Maduro para esquivar vigilancia de Estados Unidos

Gaza

Hamas e Yihad Islámica enviarán a Israel muestra de un cuerpo hallado en Gaza

Otras Noticias

Bogotá

Indumil asegura que no hubo riesgo tras incidente con material explosivo en carretera hacia Sibaté

Según los primeros reportes, la carrocería presentó una fractura estructural que fue atendida de manera inmediata.

Viral

“No ha sido sencillo”: Valentina Ferrer revela por qué no fue al concierto de J Balvin

La modelo argentina sorprendió a sus fanáticos al revelar por qué no asistió al concierto.

Alimentos

¿Por qué no se recomienda comer sushi durante el embarazo? Aquí otras alternativas

Dólar

Dólar en Colombia volvió a subir este 3 de diciembre y llegó a su nivel más alto en varios días

Liga BetPlay

Así arrancará la tabla del descenso en la Liga BetPlay 2026 con Jaguares y Cúcuta en primera división