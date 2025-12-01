Exfuncionario en Arauca sería testaferro del ELN: informe de inteligencia entregó grave revelación

Noticias RCN conoció un informe de inteligencia de 15 páginas enviado a la Fiscalía de Arauca en donde se establecen las labores investigativas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el territorio.

Dentro de las personas relacionadas en el informe está Édgar Fernando Guzmán Robles, el exsecretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Arauca (entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022). “Al parecer estaría siendo empleado por subestructuras del Frente de Guerra Oriental, especialmente en actividades ilícitas relacionadas con testaferrato y lavado de activos”.

Bienes tendrían relación con el ELN

Además, se menciona sobre bienes que estarían en cabeza de Guzmán y aparentemente tendrían relación con el ELN. “Sociedades y establecimientos comerciales. Estas empresas, al parecer, son empleadas como fachadas para el lavado de activos producto de actividades ilícitas inicialmente descritas”, precisa el documento.

El informe ya está en manos de la Fiscalía y el ente acusador está realizando las respectivas verificaciones para determinar si vincula formalmente al exsecretario.

Procuraduría le puso la lupa al exfuncionario

Cabe recordar que, en febrero de 2025, la Procuraduría le formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades en la compra y distribución de combustibles para abastecer a los vehículos oficiales.

De acuerdo con el Ministerio Público, hay documentos que no justifican un contrato de más de 194 millones de pesos que certificara la compra de gasolina. Por causa de esta situación, hubo un déficit que alcanzó los $155 millones.

Los señalamientos no quedaron solo en eso. Aparte de estas irregularidades, hubo municipios que durante su gestión no recibieron gasolina, tales como Saravena, Tame, Arauquita y Cravo Norte.

El contrato contemplaba el suministro de tres mil galones de corriente y 12.616 de ACPM. En la realidad, las cifras fueron lejanas a lo pactado inicialmente. Hubo municipios que recibieron menor cantidad que lo esperado, como ocurrió en Fortul y Puerto Rondón.