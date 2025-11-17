Liberados los cinco soldados secuestrados en manos del ELN: ya hay imágenes del momento

Cinco soldados del Ejército Nacional que permanecían secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el 9 de noviembre fueron liberados en Tame, Arauca, y entregados a una comisión humanitaria. Los uniformados —identificados como Sergio Andrés Muñoz Zapata, Daniel José Montive Sandonas, José Alejandro Moreno Pardo, Edgar Muñoz Castro y Leider Javier Navarro Barrientos— fueron retenidos por el Frente de Guerra Oriental cuando se encontraban en la vereda Santo Domingo, zona rural del municipio.

La entrega se dio tras más de una semana de cautiverio y contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y organizaciones no gubernamentales, que actuaron como garantes del proceso. De acuerdo con las autoridades, la comisión humanitaria aseguró la integridad de los soldados y facilitó su traslado hacia un punto seguro.

El grupo armado emitió un comunicado en redes sociales en el que aseguró haber tratado a los militares de manera “respetuosa” y afirmó que su liberación responde a lo que consideran un cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario desde su interpretación. También enviaron un mensaje a las familias de los soldados, afirmando que regresaban “sanos y salvos”.

El Ejército confirma la liberación y verifica el estado de salud

Tras conocerse la entrega, el Ejército Nacional publicó un comunicado oficial en el que confirmó la liberación y actualizó los nombres de los uniformados: Andrés Felipe Muñoz Castro, Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel José Munive Sandoval, todos pertenecientes al Batallón de Artillería de Campaña N.º 18.

La institución señaló que los soldados se encontraban en estado de indefensión al momento del secuestro, cuando se desplazaban hacia sus ciudades de origen para disfrutar de un permiso.

“El Comando de la Décima Octava Brigada expresa su agradecimiento a las entidades que intervinieron y acompañaron este proceso”, indicó la institución, que informó que los uniformados ya fueron recibidos por personal militar en Arauca, donde se adelanta la verificación de su estado de salud.

El Ejército también envió un mensaje a las familias de los soldados y a los colombianos que siguieron el caso: “Su respaldo es fundamental para la institución y constituye una fortaleza para continuar con la misión constitucional”.

Secuestros en aumento en la región

El caso de Tame no es un hecho aislado. En Arauca, varias personas continúan secuestradas por grupos armados ilegales, entre ellos funcionarios de la Fiscalía y agentes de la Dijín. Datos oficiales señalan que entre enero y noviembre de 2025, 437 personas han sido víctimas de secuestro en Colombia; 304 de ellas son civiles y 133 pertenecen a la Fuerza Pública.

La persistencia de este delito refleja la compleja situación de orden público en zonas rurales y fronterizas, donde confluyen presencia armada, control territorial ilegal y un riesgo permanente para la población.