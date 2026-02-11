Embargo de EE.UU. al petróleo venezolano “esencialmente terminó”, afirma secretario de Energía

El embargo de Estados Unidos al petróleo venezolano “esencialmente terminó”, según declaró este miércoles el secretario de Energía del gobierno de Donald Trump, Chris Wright, tras una reunión en Caracas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Wright sostuvo que actualmente se está “sacando crudo venezolano” y vendiéndolo a un precio más alto del que se comercializaba previamente, en referencia a las limitaciones que obligaron a Venezuela a recurrir al mercado negro para exportar su producción tras el embargo impuesto durante el primer mandato de Trump.

Reforma petrolera y nuevas inversiones extranjeras

El gobierno de Rodríguez aprobó una reforma petrolera que abre el sector a la inversión extranjera y ofrece condiciones atractivas para compañías internacionales. Según el secretario Wright, no solo empresas estadounidenses participarán en esta nueva etapa, sino también europeas y sudamericanas.

Son empresas estadounidenses, son empresas europeas (...) Creo que también tendremos una cantidad significativa de empresas sudamericanas.

No obstante, el funcionario aclaró que no existe un cronograma definido para el levantamiento total de las sanciones a Venezuela. “Obviamente depende de los avances (...) No todo se hace en un día, no todo se hace en cinco semanas”, explicó.

Tras el encuentro en el palacio presidencial de Miraflores, Rodríguez expresó su expectativa de consolidar una “asociación productiva a largo tiempo” con Estados Unidos.

La agenda bilateral incluyó planes para impulsar un “aumento dramático” de la producción petrolera, así como proyectos en los sectores minero, eléctrico y gasífero. Wright calificó la nueva relación como un “punto de inflexión” y anticipó un “giro absolutamente dramático” en la trayectoria del país.

Producción de crudo y reservas: el potencial energético de Venezuela

En términos de producción de crudo, Venezuela alcanzó en 2025 una cuota de 1,2 millones de barriles diarios, un hito tras los mínimos históricos de alrededor de 360.000 barriles en 2020. Sin embargo, el país aún está lejos de los 3 millones de barriles diarios que extraía a inicios del siglo. Con la reforma a la ley petrolera, el objetivo oficial es aumentar la producción un 18% en 2026.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de hidrocarburos del planeta, estimadas en aproximadamente 303.000 millones de barriles. Este volumen estratégico posiciona al país como un actor clave en el mercado energético global.