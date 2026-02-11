Cámara de Representantes rechaza aranceles de Trump a productos canadienses

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una proposición para rechazar los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a productos provenientes de Canadá.

La iniciativa, presentada por legisladores demócratas, fue adoptada por 219 votos contra 211, con el respaldo de seis congresistas republicanos.

La medida ahora deberá ser considerada por el Senado, donde se definirá si prospera el intento de frenar las políticas comerciales impulsadas por el mandatario.

Emergencias nacionales bajo revisión

La Cámara Baja tiene la facultad de evaluar acciones que pongan fin a las emergencias nacionales declaradas por Trump el año pasado, las cuales sirvieron de base para imponer aranceles generalizados a las importaciones de varios países.

Sin embargo, cualquier decisión que busque revertir los gravámenes sobre productos de Canadá y otros socios comerciales requiere no solo la aprobación del Senado, sino también la firma del presidente.

Advertencia de Trump a legisladores

Durante la votación, Trump utilizó su plataforma Truth Social para lanzar una advertencia a los congresistas que se opusieron a sus aranceles.

El mandatario aseguró que quienes votaran en contra “lo pagarían en las elecciones, incluidas las primarias”, en un mensaje que refleja la tensión política en torno a su estrategia comercial y la división dentro del propio Partido Republicano.