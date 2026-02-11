Policía identificó a la autora del tiroteo masivo en Canadá que dejó ocho muertos

La policía canadiense confirmó este miércoles que Jesse Van Rootselaar, una mujer transgénero de 18 años, fue la responsable del tiroteo que dejó ocho muertos en Tumbler Ridge, un pequeño poblado minero de la provincia de Columbia Británica. Entre las víctimas se encuentran la madre y el hermano de la atacante.

El subcomisario de la Gendarmería Real de Canadá, Dwayne McDonald, informó que Van Rootselaar fue hallada muerta por una herida de bala autoinfligida. En el ataque utilizó un arma de cañón largo y una pistola.

Rectificación del número de víctimas

McDonald precisó que el saldo fatal fue de ocho personas, corrigiendo la cifra inicial de nueve reportada el martes. Seis de las víctimas fueron encontradas en la secundaria de Tumbler Ridge: cinco menores de entre 12 y 13 años y una educadora de 39 años.

RELACIONADO Exatleta olímpico habría dirigido envíos de Cocaína desde Colombia hacia Canadá y México

En una vivienda cercana, la atacante mató también a su madre y a su hermano. Además, unas 25 personas resultaron heridas, varias de ellas en estado crítico.

Uno de los tiroteos más mortíferos en la historia del país

Las autoridades reconocieron que aún no tienen “ninguna idea” sobre el móvil del ataque, que conmocionó a la comunidad de 2.400 habitantes. El hecho se convirtió en uno de los tiroteos más mortales registrados en Canadá.