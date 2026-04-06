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CNE oficializó los resultados de la primera vuelta presidencial: no hubo reclamaciones

Cuatro días después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral confirmó los resultados definitivos del 31 de mayo.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
01:39 p. m.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente los resultados de la primera vuelta presidencial realizada el pasado 31 de mayo, cerrando así el proceso de escrutinio nacional sin que se presentaran reclamaciones.

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La autoridad electoral destacó que la coincidencia entre los resultados del preconteo y el escrutinio alcanzó el 99,94 %, una cifra que ratifica la transparencia y precisión del proceso electoral.

Con esta decisión, quedan oficialmente definidas las dos fórmulas presidenciales que competirán en la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

¿Quiénes fueron oficialmente confirmados para la segunda vuelta?

Tras finalizar la consolidación de los resultados, el CNE confirmó que las fórmulas encabezadas por Abelardo de la Espriella y por Iván Cepeda fueron las más votadas en la primera vuelta presidencial.

Según informó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, la fórmula integrada por Abelardo de la Espriella y Manuel José Restrepo obtuvo el 43,78 % de los votos válidos.

Por su parte, la fórmula conformada por Iván Cepeda y Aída María Quilcué alcanzó el 40,98 % de la votación nacional.

Con estos resultados, ambos candidatos avanzan oficialmente a la segunda vuelta, donde los ciudadanos elegirán al próximo presidente y vicepresidente de Colombia.

¿Qué destacó el CNE sobre el escrutinio?

Uno de los aspectos más relevantes del proceso fue la ausencia total de reclamaciones durante la consolidación de los resultados.

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El presidente del CNE señaló que el escrutinio culminó con un 0 % de reclamaciones, situación que permitió oficializar rápidamente los resultados de la jornada electoral.

Además, resaltó la alta coincidencia entre el preconteo divulgado la noche de las elecciones y los datos definitivos obtenidos durante el escrutinio, lo que fortalece la confianza en el sistema electoral.

¿Qué sigue ahora para las autoridades electorales?

Con los resultados ya en firme, la organización electoral entró en una nueva fase: la preparación logística de la segunda vuelta presidencial.

Entre las tareas que se adelantan se encuentra la impresión del material electoral que será utilizado en la jornada del próximo 21 de junio, cuando millones de colombianos volverán a las urnas para definir quién llegará a la Casa de Nariño.

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Las autoridades también confirmaron que el orden de los candidatos en el tarjetón se mantendrá exactamente igual al utilizado durante la primera vuelta.

¿Qué pasará con el voto en blanco?

El Consejo Nacional Electoral recordó que, aunque el voto en blanco aparecerá nuevamente en el tarjetón, su efecto es diferente al de la primera vuelta.

En esta etapa de la elección presidencial, el voto en blanco no tiene la capacidad de repetir la contienda electoral, por lo que la definición del próximo mandatario dependerá exclusivamente de cuál de las dos fórmulas obtenga la mayoría de los votos válidos.

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