Selección Colombia recibió bandera nacional de manos del presidente Petro antes del Mundial

La Selección Colombia vivió este jueves 4 de junio un acto simbólico antes de emprender su viaje rumbo a Estados Unidos para continuar con su preparación para la Copa del Mundo 2026. En un encuentro realizado en el aeropuerto de Catam, el presidente Gustavo Petro hizo entrega de la bandera nacional al equipo que representará al país en la máxima cita del fútbol internacional.

La ceremonia se llevó a cabo poco antes de que la delegación nacional abordara su vuelo con destino a San Diego, California. Allí, jugadores, integrantes del cuerpo técnico y directivos compartieron un momento especial que marcó oficialmente el inicio de la aventura mundialista.

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Los futbolistas se presentaron vestidos con la sudadera azul de concentración y permanecieron junto a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol durante el acto protocolario. La imagen de la bandera nacional acompañó uno de los momentos más significativos de la jornada.

El encargado de recibir el pabellón nacional fue Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien representó institucionalmente a la delegación en el encuentro con el mandatario y su comitiva.

¿Qué representa la entrega de la bandera nacional?

Más allá del protocolo, la entrega de la bandera simboliza el respaldo del país a los jugadores que tendrán la responsabilidad de representar a Colombia en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Tradicionalmente, este tipo de actos buscan transmitir un mensaje de unión y apoyo a los deportistas antes de afrontar competencias internacionales de gran relevancia. En esta ocasión, el gesto tuvo lugar cuando faltan pocos días para el inicio del Mundial.

La ceremonia también sirvió para destacar la importancia que tiene la Selección Colombia para millones de aficionados que seguirán cada uno de sus partidos desde distintos rincones del país y del exterior.

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San Diego será la última parada antes del debut

Tras cumplir con la agenda protocolaria en Bogotá, la delegación nacional emprendió su viaje hacia San Diego, ciudad en la que continuará con los entrenamientos y los trabajos finales de preparación.

El cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo aprovechará los próximos días para ajustar aspectos tácticos, físicos y estratégicos antes del estreno mundialista. La concentración en territorio estadounidense será clave para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio del torneo.

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Posteriormente, el equipo se trasladará a México para afrontar su primer compromiso de la Copa del Mundo. El debut de Colombia está programado para el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán en el histórico Estadio Azteca.

La ilusión de los aficionados crece con el paso de las horas. La entrega de la bandera nacional fue una de las últimas actividades del equipo en suelo colombiano antes de comenzar una nueva aventura mundialista, en la que el objetivo será competir al máximo nivel y dejar en alto el nombre del país.