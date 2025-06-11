CANAL RCN
Salud y Bienestar

Activistas protestan contra la ICFP 2025 y denuncian agenda para reducir la natalidad en Colombia

Colectivos provida realizaron plantón frente a la Conferencia Internacional de Planificación Familiar en Bogotá

Activistas protestan contra la ICFP 2025 y denuncian una “agenda global” para reducir la natalidad en Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
10:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un grupo de activistas protagonizó una manifestación frente al Centro de Convenciones Ágora Bogotá, sede de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICFP 2025).

Miembros de movimientos en defensa de la vida y la familia expresaron su rechazo al enfoque del evento, al que señalan de promover políticas que, según ellos, incentivan el aborto y buscan reducir la natalidad en Colombia.

Dentro del recinto se debatían estrategias globales de acceso a servicios de planificación familiar, mientras que afuera se escuchaban consignas en defensa de la vida desde la concepción.

Morir antes de nacer: aborto ilegal, el negocio que opera a plena luz del día
RELACIONADO

Morir antes de nacer: aborto ilegal, el negocio que opera a plena luz del día

Protestan por la agenda de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar

La ICFP 2025, organizada por Profamilia, la Fundación Valle del Lili y el Gobierno Nacional, cuenta con el apoyo de agencias internacionales como UNFPA y FP2030, y reúne a más de 4.000 delegados de todo el mundo para discutir los avances en salud sexual y reproductiva.

El abogado David Cote, uno de los líderes de la protesta, sostuvo que detrás del discurso de salud reproductiva se oculta una agenda ideológica con intereses económicos y políticos.

Nos hablan de derechos y equidad, pero lo que traen es un modelo que impulsa clínicas de género y el aborto como negocio. Incluso han creado una mesa de fe y religión para manipular nuestras creencias y meterse en nuestras iglesias.

Los manifestantes advirtieron que la creación de esa mesa dentro de la conferencia buscaría influir en comunidades religiosas para legitimar prácticas que consideran contrarias a sus principios.

¿Cuáles son los cinco mitos que más cree la gente sobre los anticonceptivos y el aborto?
RELACIONADO

¿Cuáles son los cinco mitos que más cree la gente sobre los anticonceptivos y el aborto?

Activistas provida expusieron cifras alarmantes de baja natalidad

Los organizadores del plantón también alertaron sobre lo que consideran una crisis demográfica en el país.

Cote citó cifras oficiales que reflejan una caída sostenida en la natalidad. Explicó que en 2024 se registraron 455.000 nacimientos, 60.000 menos que el año anterior, y la tasa de fecundidad descendió a 1,6 hijos por mujer, la más baja en la historia del país. Paralelamente, más de 80.000 procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo fueron reportados ese mismo año.

Si esta tendencia continúa, podríamos llegar a una tasa de 1,3 hijos por mujer en 2030. Eso pone en riesgo la sostenibilidad del sistema pensional y la renovación generacional de Colombia.

 

Entre las peticiones de los manifestantes estuvo el retiro del apoyo institucional a este tipo de eventos internacionales, una revisión del papel de las agencias extranjeras en la formulación de políticas de salud sexual y reproductiva, y el impulso a programas de fortalecimiento familiar desde las administraciones locales y el Congreso.

Prueba identifica a las mujeres con mayor riesgo de presentar abortos espontáneos
RELACIONADO

Prueba identifica a las mujeres con mayor riesgo de presentar abortos espontáneos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Estudio revela aumento de casos de infarto en jóvenes, ¿por qué?

Salud mental

La mitad de los jóvenes ha hablado con una IA sobre su salud mental, según estudio

Enfermedades

El 71% de pacientes con enfermedades huérfanas sienten que la sanidad se deterioró. ¿Qué Pasa?

Otras Noticias

Salario mínimo

Gobierno Nacional aterriza rumores sobre un posible aumento del salario mínimo de $1.800.000

Ante los rumores, desde el Ministerio del Trabajo se aterrizaron una de las ideas que ha hecho más eco en los últimos días.

Bogotá

Asesinaron en Bogotá a hombre que estaba cumpliendo años: hermana contó detalles del crimen

El hombre estaba devolviéndose a su casa luego de trabajar y recibió puñaladas por parte de ladrones.

Artistas

Jessi Uribe publicó foto de la ecografía de su hija junto a Paola Jara: así luce

Premios The Best

Tres colombianas entre las 88 nominadas al once ideal de The Best: ¿cómo votar?

Venezuela

María Corina Machado habló de lo que pasará en Venezuela: Maduro empezó esta guerra y Trump la acabará