Activistas protestan contra la ICFP 2025 y denuncian agenda para reducir la natalidad en Colombia

Un grupo de activistas protagonizó una manifestación frente al Centro de Convenciones Ágora Bogotá, sede de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar (ICFP 2025).

Miembros de movimientos en defensa de la vida y la familia expresaron su rechazo al enfoque del evento, al que señalan de promover políticas que, según ellos, incentivan el aborto y buscan reducir la natalidad en Colombia.

Dentro del recinto se debatían estrategias globales de acceso a servicios de planificación familiar, mientras que afuera se escuchaban consignas en defensa de la vida desde la concepción.

Protestan por la agenda de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar

La ICFP 2025, organizada por Profamilia, la Fundación Valle del Lili y el Gobierno Nacional, cuenta con el apoyo de agencias internacionales como UNFPA y FP2030, y reúne a más de 4.000 delegados de todo el mundo para discutir los avances en salud sexual y reproductiva.

El abogado David Cote, uno de los líderes de la protesta, sostuvo que detrás del discurso de salud reproductiva se oculta una agenda ideológica con intereses económicos y políticos.

Nos hablan de derechos y equidad, pero lo que traen es un modelo que impulsa clínicas de género y el aborto como negocio. Incluso han creado una mesa de fe y religión para manipular nuestras creencias y meterse en nuestras iglesias.

Los manifestantes advirtieron que la creación de esa mesa dentro de la conferencia buscaría influir en comunidades religiosas para legitimar prácticas que consideran contrarias a sus principios.

Activistas provida expusieron cifras alarmantes de baja natalidad

Los organizadores del plantón también alertaron sobre lo que consideran una crisis demográfica en el país.

Cote citó cifras oficiales que reflejan una caída sostenida en la natalidad. Explicó que en 2024 se registraron 455.000 nacimientos, 60.000 menos que el año anterior, y la tasa de fecundidad descendió a 1,6 hijos por mujer, la más baja en la historia del país. Paralelamente, más de 80.000 procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo fueron reportados ese mismo año.

Si esta tendencia continúa, podríamos llegar a una tasa de 1,3 hijos por mujer en 2030. Eso pone en riesgo la sostenibilidad del sistema pensional y la renovación generacional de Colombia.

Entre las peticiones de los manifestantes estuvo el retiro del apoyo institucional a este tipo de eventos internacionales, una revisión del papel de las agencias extranjeras en la formulación de políticas de salud sexual y reproductiva, y el impulso a programas de fortalecimiento familiar desde las administraciones locales y el Congreso.