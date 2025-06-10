CANAL RCN
Colombia

¿Cigarrillos traídos de China? Esta era la principal mercancía de una red ilegal que operaba en Nariño

Parte de la mercancía era enviada a Ecuador para ser vendida en dólares.

Cigarrillos chinos
Foto: Dreamstime

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
08:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía descubrió una estructura criminal dedicada al comercio ilícito de cigarrillos provenientes de China, que ingresaban al país evadiendo los controles aduaneros y tributarios.

VIDEO | Momento exacto de los disparos a sangre fría contra los guardias del Inpec frente a la cárcel La Modelo
RELACIONADO

VIDEO | Momento exacto de los disparos a sangre fría contra los guardias del Inpec frente a la cárcel La Modelo

Las operaciones se concentraban en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, desde donde se coordinaban los movimientos logísticos, el almacenamiento de los cargamentos y su posterior distribución tanto en el territorio nacional como en el vecino país de Ecuador.

El proceso, liderado por la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, permitió identificar los roles específicos de los integrantes de la red y la forma en la que operaban para mantener activa la cadena de contrabando.

¿Cómo operaba la banda que traía cigarrillos desde China para contrabando?

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, los integrantes de esta organización ilegal recibían grandes cantidades de cigarrillos de origen chino que ingresaban al país a través de los puertos de Cartagena y Buenaventura, sin cumplir con los requerimientos de la normatividad aduanera vigente.

Una vez en Colombia, el producto era transportado hasta el municipio de Ipiales, Nariño, punto estratégico por su ubicación fronteriza y su conexión con el mercado ecuatoriano.

En esta zona, los señalados disponían de varios inmuebles utilizados como centros de acopio, donde almacenaban la mercancía mientras se planificaba su venta y distribución.

Desde allí se coordinaban los envíos hacia diferentes regiones del país y hacia Ecuador, donde los cigarrillos eran comercializados en dólares.

¿Cuáles eran los roles de los delincuentes de la organización?

Los investigadores establecieron que los hoy procesados cumplían funciones específicas dentro del esquema delictivo.

Familia del soldado hallado muerto en un Batallón denunció "burla" de Petro y exigió esclarecer el caso
RELACIONADO

Familia del soldado hallado muerto en un Batallón denunció "burla" de Petro y exigió esclarecer el caso

Uno de ellos fijaba los precios de los cigarrillos y definía la ruta de distribución; otros se encargaban de almacenarlos, transportarlos y comercializarlos, e incluso algunos vigilaban los recorridos de los cargamentos con el fin de alertar sobre la presencia de las autoridades y evitar los controles de la Policía o la DIAN.

La operación quedó en evidencia durante tres diligencias realizadas los días 20, 23 y 24 de septiembre, cuando unidades de la Policía Nacional lograron la incautación de 160.000 cajetillas de cigarrillos en distintos puntos de las vías nacionales.

Estos decomisos fueron el resultado de un seguimiento a los movimientos de los vehículos que transportaban el contrabando.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

ONU

Tras desacuerdo de Petro con Washington, ONU propone nuevo modelo para medir la producción de coca en el país

Mauricio Lizcano

Mauricio Lizcano denuncia amenaza de muerte en su sede de campaña en Manizales

Bogotá

Riñas están detrás de 4 de cada 10 homicidios registrados en Bogotá

Otras Noticias

Donald Trump

Se acabó la paciencia de Donald Trump con Maduro y tomó radical decisión que impacta a Venezuela

El presidente estadounidense habría ordenado detener cualquier diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, en medio de una creciente tensión militar en el Caribe.

Envigado

Los jugadores a tener en cuenta tras el descenso de Envigado: ¿podrían reforzar la Liga BetPlay?

Matemáticamente, Envigado está de regreso en la segunda división del fútbol colombiano tras pasar más casi dos décadas de manera ininterrumpida en la A.

China

China inauguró el puente más alto del mundo: recorrido pasó de dos horas a dos minutos

Premio Nobel

Premio Nobel de Medicina 2025: reconocen a los científicos que descifraron el control del sistema inmunológico

Finanzas personales

Aclaran si puede recibir dinero por Nequi o Daviplata, en caso de haber registrado su número como llave