¿Cigarrillos traídos de China? Esta era la principal mercancía de una red ilegal que operaba en Nariño

La Fiscalía descubrió una estructura criminal dedicada al comercio ilícito de cigarrillos provenientes de China, que ingresaban al país evadiendo los controles aduaneros y tributarios.

Las operaciones se concentraban en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, desde donde se coordinaban los movimientos logísticos, el almacenamiento de los cargamentos y su posterior distribución tanto en el territorio nacional como en el vecino país de Ecuador.

El proceso, liderado por la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, permitió identificar los roles específicos de los integrantes de la red y la forma en la que operaban para mantener activa la cadena de contrabando.

¿Cómo operaba la banda que traía cigarrillos desde China para contrabando?

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, los integrantes de esta organización ilegal recibían grandes cantidades de cigarrillos de origen chino que ingresaban al país a través de los puertos de Cartagena y Buenaventura, sin cumplir con los requerimientos de la normatividad aduanera vigente.

Una vez en Colombia, el producto era transportado hasta el municipio de Ipiales, Nariño, punto estratégico por su ubicación fronteriza y su conexión con el mercado ecuatoriano.

En esta zona, los señalados disponían de varios inmuebles utilizados como centros de acopio, donde almacenaban la mercancía mientras se planificaba su venta y distribución.

Desde allí se coordinaban los envíos hacia diferentes regiones del país y hacia Ecuador, donde los cigarrillos eran comercializados en dólares.

¿Cuáles eran los roles de los delincuentes de la organización?

Los investigadores establecieron que los hoy procesados cumplían funciones específicas dentro del esquema delictivo.

Uno de ellos fijaba los precios de los cigarrillos y definía la ruta de distribución; otros se encargaban de almacenarlos, transportarlos y comercializarlos, e incluso algunos vigilaban los recorridos de los cargamentos con el fin de alertar sobre la presencia de las autoridades y evitar los controles de la Policía o la DIAN.

La operación quedó en evidencia durante tres diligencias realizadas los días 20, 23 y 24 de septiembre, cuando unidades de la Policía Nacional lograron la incautación de 160.000 cajetillas de cigarrillos en distintos puntos de las vías nacionales.

Estos decomisos fueron el resultado de un seguimiento a los movimientos de los vehículos que transportaban el contrabando.