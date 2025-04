China niega negociación sobre aranceles con Estados Unidos, pero invita al diálogo

Pekín desmintió contundentemente este 24 de abril que haya negociaciones comerciales en curso entre Estados Unidos y China, después de que el presidente Donald Trump sugiriera que hay un diálogo abierto para solucionar el pulso entre las dos mayores economías del mundo.

"Como departamento competente en materia de relaciones económicas y comerciales con el extranjero, quisiera destacar que actualmente no hay negociaciones económicas ni comerciales entre China y Estados Unidos", declaró el portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong, en su rueda de prensa semanal.

El portavoz dijo que "cualquier afirmación sobre el progreso de las negociaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos carece de fundamento y base fáctica".

Por otro lado, invitó al país norteamericano al diálogo. "China insta a Estados Unidos a corregir sus prácticas erróneas y mostrar la sinceridad necesaria para las conversaciones y volver a la vía correcta del diálogo y la consulta en condiciones de igualdad".

La tensión comercial entre China y Estados Unidos

Las tensiones comerciales entre las potencias se dispararon desde que Trump anunció un alza de los aranceles, especialmente dura para China, con un incremento de un 145% adicional sobre muchos productos debido a prácticas que Washington considera injustas, entre otros problemas.

China respondió con gravámenes adicionales del 125% para los productos estadounidenses.

Trump defiende que esta ofensiva arancelaria es una respuesta a prácticas comerciales desleales y que además tiene el objetivo de reconstruir la industria de Estados Unidos, pero los anuncios han generado inquietud en los mercados financieros y atizaron temores de una recesión global.

La versión estadounidense sobre la negociación con China

A pesar de las declaraciones de Trump, quien comentó el 23 de abril en diálogo con periodistas que su país buscaría un acuerdo con China. Preguntado sobre si ha entablado conversaciones con Pekín, el magnate republicano respondió: "todo está activo".

Sin embargo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que las conversaciones no han comenzado. "Creo que ambas partes están esperando para hablar con la otra (...) no me sorprendería si bajaran de manera recíproca. Una ruptura entre los dos países no beneficia a nadie"