¿Estados Unidos ha entablado diálogos con China sobre los aranceles? Esto reveló un alto funcionario

Este miércoles 23 de abril, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que el país norteamericano no ha hablado con China sobre los aranceles.

RELACIONADO Estos son los artículos electrónicos a los que Trump les impondría aranceles

En esta segunda etapa de Donald Trump al mando de Estados Unidos, el presidente le ha impuesto aranceles de hasta un 145% a las importaciones chinas. Desde el otro extremo del mundo no se han quedado con los brazos cruzados y respondieron con aranceles del 125%.

Aranceles entre Estados Unidos y China

Durante una rueda de prensa, Bessent declaró: “Creo que ambos lados están esperando para hablar con el otro”.

“China, en particular, necesita un reequilibrio. Datos recientes muestran que la economía china se está alejando aún más del consumo y se está orientando hacia la manufactura”, afirmó el funcionario.

Cuando le preguntaron si había una oferta unilateral por parte del presidente Trump para reducir los aranceles sobre el país asiático, el secretario dijo que no. Tampoco dio un tiempo estimado acerca de los diálogos de ambas naciones en materia comercial.

Sin embargo, enfatizó que los aranceles altos impuestos por los dos países deben bajar para que haya luz verde en las negociaciones.

“No me sorprendería si bajaran de manera recíproca”

“No creo que ninguna de las dos partes crea que los niveles actuales de aranceles sean sostenibles, así que no me sorprendería si bajaran de manera recíproca (…) Una ruptura entre los dos países no beneficia a nadie”, comentó.

RELACIONADO China llama a Reino Unido y la UE a defender el comercio mundial

Anteriormente, el secretario ya se había referido sobre la guerra económica. En el foro del Instituto de Finanzas Internacionales, detalló cuáles son las dificultades que tiene Estados Unidos frente a los desequilibrios comerciales.

Acerca del resto de países a los que Estados Unidos también impuso aranceles, Bessent indicó que más de 100 se han puesto en contacto con el fin de recobrar el equilibrio.

El secretario respaldó las políticas de Trump, indicando que son un llamado a colaborar y respetar mutuamente entre socios comerciales. Aunque declaró que algunos países han debilitado la industria estadounidense.