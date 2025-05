China pide retiro de aranceles para avanzar en negociaciones con Estados Unidos

Las tensiones entre Estados Unidos y China podrían entrar en una nueva fase, tras las declaraciones del Ministerio de Comercio chino este 2 de mayo, en las que reconoció que evalúa una propuesta de negociación por parte de Washington.

China anuncia que está dispuesta a negociar con Estados Unidos

Sin embargo, dejó claro que cualquier diálogo serio exige, como primer paso, la eliminación de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.

El conflicto comercial entre ambas potencias ha marcado los últimos años del comercio global, y la reciente señal de Pekín podría interpretarse como una apertura moderada hacia una posible distensión. Sin embargo, China insiste: “Si Estados Unidos quiere hablar, debe mostrar su sinceridad (…) y cancelar los aranceles unilaterales".

La guerra comercial estalló cuando el presidente Trump impuso gravámenes de hasta un 145% a las importaciones chinas, acusando a Pekín de prácticas comerciales desleales y de perjudicar la industria estadounidense.

China respondió con tarifas de hasta el 125% sobre productos estadounidenses y aseguró que estaba lista para una confrontación prolongada.

Aunque posteriormente se eximieron temporalmente algunos productos tecnológicos clave, como teléfonos inteligentes y semiconductores, las tensiones nunca cesaron del todo. Ambos países se han acusado mutuamente de falta de voluntad real para llegar a un acuerdo.

Ahora, según las autoridades chinas, fue EE. UU. quien recientemente tomó la iniciativa de contactar a través de canales oficiales para explorar un posible reinicio del diálogo.

No obstante, China subraya que esas intenciones no serán creíbles si no se acompañan de acciones concretas.

“Decir una cosa y hacer otra, o incluso intentar la coerción o el chantaje bajo el aspecto de unas conversaciones no va a funcionar”, dijo el Ministerio de Comercio chino, en un tono que evidencia tanto apertura como desconfianza.

Expertos como Wu Xinbo, del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Fudan, advirtió que China mantendrá una postura firme. “Primero debes tomar acciones que muestren tu sinceridad”, dijo, refiriéndose a la exigencia de retirar aranceles antes de abordar temas más sensibles como el déficit comercial bilateral o las restricciones tecnológicas impuestas a empresas chinas.

Cabe mencionar que la prolongada guerra comercial ha impactado tanto a China como a Estados Unidos.

Datos recientes muestran un enfriamiento en la actividad industrial china en abril, mientras que la economía estadounidense experimentó una contracción inesperada de su PIB en el primer trimestre.

Esto ha elevado la presión sobre ambas naciones para encontrar una salida diplomática. Aun así, los analistas advierten que las posiciones siguen estando lejos de un consenso.

¿Sigue la guerra entre China y Estados Unidos?

Stephen Innes, analista de SPI Asset Management, consideró que la declaración china representa “la primera rama de olivo” en este enfrentamiento, aunque advierte que “el camino está todavía repleto de minas”. La demanda de cancelar aranceles como condición previa “no es aceptable para la Casa Blanca”, señala.

Para Ja-Ian Chong, académico de la Universidad Nacional de Singapur, el principal obstáculo sigue siendo la percepción interna de debilidad. “Ninguna parte quiere verse débil”, afirmó.

Por ahora, la puerta al diálogo parece entreabierta, pero el precio de cruzarla sigue siendo alto. Hasta que no haya gestos claros, las dos economías más poderosas del planeta continuarán atrapadas en una pulseada que ya ha sacudido a mercados, cadenas de suministro y la estabilidad económica global.