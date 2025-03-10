CANAL RCN
Internacional

Show de drones y juegos artificiales en China provocaron caos: videos del momento

Un espectáculo de fuegos artificiales con drones en China se salió de control. ¿Qué pasó?

China juegos pirotécnicos peligro
Fotos: capturas de pantalla.

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
03:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lo que prometía ser una deslumbrante exhibición de tecnología y pirotecnia en la ciudad de Liuyang, provincia de Hunan, China, se transformó rápidamente en una escena de peligro y alarma pública.

El celular que le regalaron a Nicolás Maduro desde China para que no lo pueda intervenir EE.UU.
RELACIONADO

El celular que le regalaron a Nicolás Maduro desde China para que no lo pueda intervenir EE.UU.

El espectáculo de fuegos artificiales con drones en China se salió de control, cuando la sincronización entre los artefactos aéreos y la pirotecnia falló catastróficamente.

Asistentes que esperaban un show innovador terminaron huyendo y buscando refugio mientras chispas encendidas y residuos ardientes llovían sobre el área del evento. La presentación tuvo que ser interrumpida de manera abrupta ante la inminente amenaza.

Show de pirotecnia en China terminó en pánico

Las grabaciones compartidas en redes sociales no tardaron en viralizarse, mostrando el contraste entre la belleza planificada de los destellos celestiales y la realidad del riesgo: focos de incendio comenzaron a aparecer en zonas boscosas cercanas al lugar del evento.

China anuncia una campaña contra los contenidos "maliciosos" en redes sociales
RELACIONADO

China anuncia una campaña contra los contenidos "maliciosos" en redes sociales

Afortunadamente, gracias a la rápida acción del personal de seguridad se pudo controlar sin alcanzar grandes dimensiones ni provocar incidentes mayores.

Fuegos artificiales en China causaron peligro

Aunque las autoridades locales confirmaron que no se reportaron heridos graves entre el público, sí se registraron daños estructurales menores en propiedades adyacentes al sitio del desastre.

Equipos de bomberos y unidades de seguridad se movilizaron de inmediato para neutralizar cualquier peligro residual y asegurar la zona tras la suspensión.

La gravedad del incidente provocó una respuesta oficial inmediata. Las autoridades chinas abrieron una investigación exhaustiva para determinar el origen exacto de la falla técnica.

China presenta el primer chip 6G del mundo: más velocidad y avances tecnológicos
RELACIONADO

China presenta el primer chip 6G del mundo: más velocidad y avances tecnológicos

Expertos en aviación no tripulada y tecnología de eventos reiteraron que, si bien los shows de drones representan una alternativa vanguardista y menos contaminante que la pirotecnia tradicional, su operación exige protocolos de seguridad rigurosos.

Un mal funcionamiento en el software de control o en los sistemas de navegación puede tener consecuencias directas y peligrosas para los espectadores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Trump dio un ultimátum a Hamás para aceptar su plan de paz: tienen hasta el domingo en la noche

Migrantes

Apple eliminó aplicaciones que alertaban redadas migratorias en EE. UU.: ¿cuál fue la razón?

Donald Trump

Tras conseguir un permiso, estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein de la mano será reinstalada en cercanías al capitolio

Otras Noticias

Medellín

Capturan en Medellín a alias Fede, sucesor de ‘Fito’ y cabecilla de ‘Los Choneros’

La captura, efectuada mediante una notificación roja de Interpol, se produjo después de la neutralización de alias El Ecuatoriano, quien servía como enlace de ‘Los Choneros’ con el Clan del Golfo.

Shakira

Shakira causa revuelo tras presunto beso en pleno concierto | VIDEO

Shakira vuelve a ser tendencia tras un supuesto beso con un misterioso acompañante durante su show y las reacciones no se hicieron esperar.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 3 de octubre de 2025

Lamine Yamal

Lamine Yamal no estará con España tras recaer de su lesión

Enfermedades

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética