Show de drones y juegos artificiales en China provocaron caos: videos del momento

Lo que prometía ser una deslumbrante exhibición de tecnología y pirotecnia en la ciudad de Liuyang, provincia de Hunan, China, se transformó rápidamente en una escena de peligro y alarma pública.

El espectáculo de fuegos artificiales con drones en China se salió de control, cuando la sincronización entre los artefactos aéreos y la pirotecnia falló catastróficamente.

Asistentes que esperaban un show innovador terminaron huyendo y buscando refugio mientras chispas encendidas y residuos ardientes llovían sobre el área del evento. La presentación tuvo que ser interrumpida de manera abrupta ante la inminente amenaza.

Show de pirotecnia en China terminó en pánico

Las grabaciones compartidas en redes sociales no tardaron en viralizarse, mostrando el contraste entre la belleza planificada de los destellos celestiales y la realidad del riesgo: focos de incendio comenzaron a aparecer en zonas boscosas cercanas al lugar del evento.

Afortunadamente, gracias a la rápida acción del personal de seguridad se pudo controlar sin alcanzar grandes dimensiones ni provocar incidentes mayores.

Fuegos artificiales en China causaron peligro

Aunque las autoridades locales confirmaron que no se reportaron heridos graves entre el público, sí se registraron daños estructurales menores en propiedades adyacentes al sitio del desastre.

Equipos de bomberos y unidades de seguridad se movilizaron de inmediato para neutralizar cualquier peligro residual y asegurar la zona tras la suspensión.

La gravedad del incidente provocó una respuesta oficial inmediata. Las autoridades chinas abrieron una investigación exhaustiva para determinar el origen exacto de la falla técnica.

Expertos en aviación no tripulada y tecnología de eventos reiteraron que, si bien los shows de drones representan una alternativa vanguardista y menos contaminante que la pirotecnia tradicional, su operación exige protocolos de seguridad rigurosos.

Un mal funcionamiento en el software de control o en los sistemas de navegación puede tener consecuencias directas y peligrosas para los espectadores.