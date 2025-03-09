El celular que le regalaron a Nicolás Maduro desde China para que no lo pueda intervenir EE.UU.

Nicolás Maduro, captó la atención en una reciente rueda de prensa al exhibir un teléfono móvil de alta gama que, según sus declaraciones, fue un regalo personal de su amigo chino, Xi Jinping.

La demostración pública del dispositivo, un Huawei Mate X6, no solo generó comentarios sobre la tecnología, sino que también sirvió como un símbolo de la estrecha relación entre Caracas y Pekín.

Maduro, en un gesto de orgullo, afirmó que este es celular posee una tecnología de comunicación satelital que lo hace inmune a cualquier tipo de intervención externa, una clara alusión a las tensiones con Estados Unidos.

Nicolás Maduro mostró el celular que le regaló Xi Jinping

El Huawei Mate X6, un modelo plegable que fue lanzado al mercado a principios de 2025 se ha posicionado como uno de los dispositivos más exclusivos y costosos.

Con una pantalla OLED flexible y un procesador de última generación, este teléfono representa una de las apuestas más fuertes de la empresa china en el segmento de lujo.

Este es el mejor celular del mundo, me lo regaló mi hermano Xi Jinping. Con este teléfono no te lo pueden intervenir los gringos, ni aviones espía, ni satélites, mencionó Maduro.

Durante la presentación, el venezolano recomendó a los jóvenes que consideren la compra del aparato, destacando su capacidad para realizar llamadas satelitales y, en sus palabras, evitar escuchas telefónicas y cualquier tipo de interrupción.

El celular de Maduro para que no lo intervenga Estados Unidos

Más allá de la demostración tecnológica, el celular que presumió Nicolás Maduro en vivo tiene un trasfondo político significativo.

El regalo de Xi Jinping a Maduro se interpreta como un signo de la alianza estratégica entre China y Venezuela, en un momento en que el país sudamericano enfrenta una serie de sanciones internacionales.

La afirmación de Maduro sobre la imposibilidad de que el teléfono sea intervenido resuena en un contexto de constantes acusaciones de espionaje y ciberseguridad.