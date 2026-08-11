Choque de dos trenes en Egipto deja cuatro muertos y 88 heridos

Una nueva tragedia ferroviaria sacudió a Egipto este domingo, luego de que dos trenes colisionaran en la ciudad de Guiza, al sur de El Cairo. El accidente dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y otras 88 heridas, además de varios vagones descarrilados.

Tragedia en Egipto: dos trenes cocharon y dejaron muertos

De acuerdo con la información entregada por las autoridades ferroviarias, el siniestro se produjo cuando un tren que cubría el trayecto entre Guiza y Fayum chocó por la parte trasera contra otro convoy que se desplazaba desde El Cairo hacia Asuán, en el sur del país.

Tras la colisión, varios vagones se salieron de los rieles, lo que obligó a desplegar equipos de emergencia para atender a los pasajeros afectados y adelantar las labores de rescate. El Ministerio de Salud confirmó que los 88 heridos fueron trasladados a diferentes centros médicos de la región de Guiza.

Para retirar los vagones afectados, los organismos de atención recurrieron a maquinaria pesada, incluidas grúas, mientras avanzaban las labores de recuperación y evaluación de los daños.

Presidente ordenó investigar el accidente

Tras conocerse la magnitud de la emergencia, el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, manifestó que seguía el desarrollo de la situación con preocupación y solicitó iniciar una investigación urgente para establecer qué provocó la colisión.

El mandatario también pidió identificar posibles responsabilidades y determinar si existieron fallas o negligencias que hubieran contribuido al siniestro.

Las autoridades anunciaron que las investigaciones permitirán reconstruir lo sucedido y establecer las circunstancias en las que se produjo el choque entre los dos trenes.

Tragerias ferroviarias en el pasado

El accidente vuelve a poner la atención sobre la seguridad del sistema ferroviario egipcio, puesto que en el pasado se registraron emergencias de gran magnitud.

Uno de los episodios más graves ocurrió en 2002, cuando un incendio consumió un tren que transportaba pasajeros y provocó la muerte de más de 370 personas, en lo que se considera uno de los peores desastres ferroviarios de la historia del país.

Posteriormente, en 2009, varios accidentes registrados en esa misma zona dejaron decenas de víctimas.