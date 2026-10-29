“El sistema de protección no se activó”: experto sobre accidente de trenes en España

El reciente accidente entre dos trenes en España ha puesto en evidencia posibles fallos en los sistemas de seguridad ferroviaria, según explicó Francisco Rejas, representante del Colegio de Ingenieros Civiles de España, en una entrevista con este medio desde Madrid.

Experto sobre accidente de trenes en España

El ingeniero calificó el accidente como “incomprensible e inaceptable” en pleno 2026, cuando los avances tecnológicos deberían contribuir a prevenir este tipo de tragedias.

“Que en pleno siglo XXI sucedan estas cosas no es aceptable. Cuando hoy en día los coches ya van todos con GPS, si te sales de la línea blanca, te meten a otra carretera”, afirmó Rejas, quien enfatizó que los sistemas de protección deben evitar que la seguridad dependa exclusivamente de la intervención humana.

Según el experto, los trenes de alta velocidad cuentan con mecanismos automáticos que deben activarse para frenar ante situaciones de riesgo.

“Los sistemas de protección tienen que estar y están para no dejar estas cosas en manos humanas, sino que un tren, cuando ve que tiene un obstáculo, lo que hace es frenar. En este caso, los sistemas que hacían que el tren que venía detrás frenara no estaban activados”, explicó.

El ingeniero también se refirió a los audios que salieron a la luz recientemente y que revelan las conversaciones entre los maquinistas momentos antes del accidente. Según la información conocida, uno de ellos recibió instrucciones de avanzar, mientras que el otro informó que mantenía su posición.

“Lo que sabemos es que el operario sí que debería haber intentado, en vez de decir que el tren avanzara, limitar la velocidad a 40 kilómetros por hora. Eso era su obligación, que en teoría no se hizo. Supongo que él consideraba que estaba todo solucionado. Supongo que consideraba que el tren que estaba parado había arrancado también”, añadió.

Sin embargo, Rejas fue contundente al señalar que las causas del accidente no pueden atribuirse únicamente a un posible error humano.

“No se puede achacar a un fallo humano lo que es el accidente, ni mucho menos. Hay unos sistemas de protección, está el famoso LZB, que es un sistema que funciona desde los años 30, que ha prevenido muchísimos accidentes y en este caso tampoco funcionó”, afirmó.

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El ingeniero también hizo referencia al sistema LZB, utilizado para controlar la circulación ferroviaria y contribuir a la seguridad de los trenes. “Aquí se ha juntado todo. Ha fallado el sistema de protección, ha fallado la zona de control, han fallado muchas cosas que todavía no sabemos”, señaló Rejas.

Finalmente, el experto enfatizó que será necesario esperar los resultados de la investigación oficial para establecer con precisión las causas del accidente.

“Cuando los investigadores avancen, pues seguiremos, nos explicaremos qué es lo que ha pasado exactamente”, concluyó.