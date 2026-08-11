Videos del terremoto en Japón muestran los daños que dejó el sismo de 5,7

Vitrinas destrozadas, mercancía en el suelo y libros regados por los pasillos son algunas de las escenas que muestran los videos difundidos tras el terremoto de magnitud 5,7 que sacudió el centro de Japón durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre. Las imágenes dejan ver las consecuencias del movimiento, que causó más de 20 heridos.

En los registros que circulan en redes sociales se observan establecimientos comerciales afectados por las fuertes sacudidas. En algunos lugares, los productos terminaron esparcidos por el piso, mientras que los vidrios de las vitrinas quedaron rotos.

Una de las escenas muestra una librería con numerosos ejemplares caídos de los estantes. El material permite dimensionar cómo se sintió el movimiento en algunas zonas de la región central japonesa, donde las autoridades adelantan verificaciones para establecer el alcance de los daños.

¿Qué muestran los videos del terremoto en Japón?

Las grabaciones dan cuenta de las afectaciones materiales que dejó el sismo en espacios comerciales. Los objetos que no estaban asegurados se desplazaron o cayeron, mientras que algunas vitrinas no resistieron la intensidad del movimiento.

El terremoto tuvo una magnitud preliminar de 5,7 y se registró alrededor de la 1:04 a. m., hora local. Su epicentro se ubicó en el oeste de la prefectura de Shizuoka, a una profundidad aproximada de 40 kilómetros.

Las sacudidas se sintieron también en Aichi, Nagano y Gifu. En varios sectores se reportaron niveles de intensidad superiores a 5 en la escala sísmica japonesa, que mide los efectos del movimiento sobre las personas y las construcciones.

¿Cuántas personas resultaron heridas tras el sismo?

El balance preliminar dejó más de 20 personas lesionadas en las prefecturas de Aichi y Shizuoka. Algunos afectados cayeron al suelo durante el movimiento y necesitaron atención médica.

El sismo también obligó a suspender temporalmente algunos servicios ferroviarios mientras los equipos técnicos revisaban las vías. El transporte comenzó a restablecerse después de las inspecciones, aunque se presentaron retrasos.

Por su parte, las autoridades informaron que no se detectaron anomalías relacionadas con el movimiento en la central nuclear de Hamaoka, ubicada en Shizuoka. Tampoco se emitió una alerta de tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón pidió mantener la precaución ante la posibilidad de nuevos movimientos fuertes durante los próximos días. Mientras continúan las evaluaciones, los videos del después del terremoto muestran el impacto que tuvo el sismo en distintos establecimientos de la región.