España trabaja en la identificación de las víctimas del choque de trenes: son más de 50 desaparecidos

El Gobierno de España continúa trabajando para identificar a las víctimas mortales del grave accidente ferroviario que involucró a dos trenes de alta velocidad y que, hasta el momento, deja un saldo de 69 fallecidos.

Avanzan las labores de identificación en España

Mientras avanzan las labores de búsqueda entre los restos de los vagones, decenas de familias permanecen a la espera de noticias sobre sus seres queridos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este viernes que las diferentes instituciones del Estado están concentrando sus esfuerzos en esclarecer la identidad de las personas que perdieron la vida y entregar información confirmada a sus familiares lo antes posible.

Durante una visita a la zona de la emergencia, en inmediaciones del municipio de Urda, el mandatario expresó su compromiso de mantener informadas a las familias a medida que avancen los procedimientos forenses. También reconoció la complejidad de las labores que se adelantan tras la tragedia ocurrida el miércoles.

Por su parte, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, región donde se produjo el siniestro, reveló que hasta el momento las autoridades han recibido 70 denuncias por desaparición. Esta cifra podría estar relacionada con el número de víctimas mortales, aunque todavía no existe una cifra definitiva debido a que la mayoría de los cuerpos no han sido identificados.

El funcionario también advirtió que no se descarta un aumento en el número de fallecidos. Según explicó, los equipos de rescate han recuperado cuerpos completos, pero también han encontrado hasta 31 bolsas con restos humanos parciales, una situación que dificulta los procedimientos de identificación.

Familiares esperan respuestas mientras avanzan las labores forenses

La incertidumbre mantiene en vilo a numerosas familias que se han desplazado hasta Toledo, ciudad donde se adelantan los procedimientos de identificación en la morgue. Varios allegados ya entregaron muestras de ADN para facilitar el reconocimiento de las víctimas.

De acuerdo con el último balance del organismo judicial encargado del proceso, hasta la noche del jueves se habían practicado 48 autopsias y únicamente se habían confirmado cinco identificaciones, cuyos resultados ya fueron comunicados a los familiares.

Mantienen labores de búsqueda y rescate

Entretanto, los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar del accidente con ayuda de tres grandes grúas y perros especializados en búsqueda y rescate. Los esfuerzos se concentran en revisar los restos de los vagones, que quedaron severamente destruidos tras el impacto.

Esther Padilla, portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, señaló a la televisión pública TVE que, aunque todavía quedan labores por completar, la cantidad de elementos pendientes de inspección ha disminuido.

La tragedia ocurrió cuando un tren de la compañía estatal Renfe impactó por detrás a una unidad de Iryo que se encontraba detenida en la vía, en un punto situado aproximadamente a 150 kilómetros al sur de Madrid.