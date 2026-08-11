¿Busca trabajo con IA? Los cinco errores que pueden exponer sus datos

La inteligencia artificial gana terreno entre quienes buscan empleo, pero compartir una hoja de vida completa con estas herramientas puede comprometer información personal. Un estudio de Kaspersky advierte sobre cinco errores frecuentes que los candidatos deberían evitar.

Buscar trabajo también implica cuidar los datos personales. A medida que los chatbots se utilizan para mejorar hojas de vida, preparar entrevistas y adaptar perfiles a diferentes vacantes, aumenta la cantidad de información profesional que los usuarios entregan a estas plataformas sin conocer necesariamente cómo se administra.

Un estudio de Kaspersky, realizado con 7.200 personas de 18 países, entre ellos Colombia, encontró que el 90 % de los encuestados utiliza herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Uno de cada cinco afirmó emplearlas específicamente en actividades relacionadas con la búsqueda de empleo.

El riesgo está en los documentos que se comparten. Una hoja de vida puede contener nombres completos, teléfonos, correos electrónicos, direcciones y antecedentes laborales que, si se exponen o utilizan indebidamente, podrían facilitar fraudes y suplantaciones de identidad.

María Isabel Manjarrez, investigadora senior de seguridad del equipo GReAT de Kaspersky para América Latina, advirtió que el desafío consiste en aprovechar las ventajas de estas tecnologías sin comprometer la privacidad.

¿Qué errores se deben evitar al buscar trabajo con inteligencia artificial?

A partir de sus recomendaciones, Kaspersky identificó cinco prácticas que pueden aumentar la exposición de los candidatos:

1. Subir la hoja de vida con todos los datos personales. Antes de utilizar un chatbot, conviene retirar teléfonos, direcciones, números de identificación y otros datos que no sean necesarios para recibir ayuda con la redacción.

2. Ignorar las políticas de privacidad. Es importante revisar cómo cada plataforma almacena y utiliza las conversaciones. Algunos servicios permiten configurar si los datos pueden emplearse para mejorar sus modelos.

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3. Permitir que la IA invente experiencia. Estas herramientas pueden generar habilidades, funciones o logros que el candidato nunca tuvo. La información debe verificarse antes de enviar cualquier postulación.

4. Escribir únicamente para superar filtros automáticos. Incorporar palabras clave de una vacante puede ayudar a que una hoja de vida sea identificada por los sistemas de selección, pero el contenido también debe ser comprensible y convincente para los reclutadores.

5. Enviar documentos sin revisarlos. Fechas, cargos, logros y datos profesionales deben comprobarse. También hay que eliminar información confidencial de antiguos empleadores.

¿Cómo proteger los datos al buscar empleo por internet?

La compañía también recomienda verificar los enlaces de ofertas y entrevistas antes de abrirlos, utilizar contraseñas diferentes en los portales laborales y desconfiar de propuestas con salarios extraordinarios o procesos de contratación poco habituales.

Otra precaución es evitar publicar hojas de vida completas en redes sociales. Es preferible compartir un perfil profesional resumido y entregar el documento detallado únicamente mediante canales confiables.

La inteligencia artificial puede facilitar la búsqueda de oportunidades, pero no reemplaza la responsabilidad de revisar qué información se comparte. En un mercado laboral cada vez más digital, proteger los datos también hace parte de una postulación segura.