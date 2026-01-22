CANAL RCN
Internacional

VIDEO I Contundente ciclón mediterráneo causa estragos en el sur de Italia y España

Las estremecedoras imágenes dejan ver el contundente impacto del ciclón en algunas de las islas más turísticas de Italia.

Foto: Captura pantalla TikTok @c5n y @g1
Noticias RCN

enero 22 de 2026
11:42 a. m.
La borrasca denominada Harry ha afectado al Mediterráneo con fuertes lluvias y temperaturas heladas en su interior. Las imágenes de los estragos generados por el fenómeno natural ya se han tomado las redes sociales, pues el contundente oleaje ha afectado calles, establecimientos y viviendas en el sur de Italia y Cataluña, en España.

Tormenta al sur de Italia irrumpe en establecimientos

Los clips, que ya son virales en redes sociales, dejan ver el instante en el que el arrasador oleaje irrumpe en un restaurante al romper los vidrios y generar estragos. Pese a que en aquel momento no se encontraban personas, los habitantes de la zona manifestaron su asombro y preocupación por los posibles daños.

Otros clips, captados por medio de cámaras de seguridad, dejan ver varias calles inundadas por el oleaje y algunas estructuras del suelo que fueron derribadas por la fuerza del agua. Según portavoces internacionales, el potente ciclón generó la marejada por lo que las autoridades se encuentran adelantando las labores de rescate en las zonas afectadas.

Así mismo, algunas zonas de Italia fueron declaradas en alerta roja por parte de las autoridades civiles. No obstante, las afectaciones también azotaron a Cataluña en donde internautas han reportado olas de amplia altura a lo largo de toda la costa.

Según la Agencia Estatal de Meteorología de España, en una nota informativa, se prevé que la borrasca Harry se intensifique durante la semana al provocar fuertes lluvias y el aumento en la fuerza de los vientos. Así mismo, la agencia anunció que, aunque se espera que las precipitaciones pierdan intensidad, es importante seguir de cerca la evolución de la borrasca.

Zonas más afectadas por el ciclón

Los fuertes vientos y las marejadas ciclónicas se han presentado con mayor contundencia en Sicilia, Cerdeña y Calabria. Pese a la activación de protocolos para atender la emergencia, varias escuelas se encuentran cerradas y distintas vías poseen restricciones ante las inundaciones y la presencia de socavones abiertos.

