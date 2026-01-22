CANAL RCN
Apareció Boro, el perrito desaparecido en el accidente ferroviario en España

En medio de la incertidumbre, el rescate de este perrito ha generado gran emoción entre los sobrevivientes del accidente.

Foto: Captura pantalla TikTok @20m
enero 22 de 2026
10:16 a. m.
El pasado domingo 18 de enero España reportó uno de los accidentes más catastróficos en la historia de este país, pues dos trenes se chocaron, al transitar por Córdoba, dejando un total de 43 víctimas fatales.

Según el reporte oficial, la Guardia Civil apuntó que el tren 6189 de la empresa Iryo iba desde Málaga hacia Madrid. No obstante, este se descarriló cerca de Adamuz, de modo que invadió el carril del otro tren que cubría la ruta Madrid-Huelva.

Ante la catastrófica escena, una conmovedora historia ya se ha tomado las redes sociales ya que Ana, una superviviente del accidente, manifestó en medios locales su desesperación por encontrar a su mascota, quien se encontraba con ella justo en el tren.

¿Qué pasó con Boro, el perrito del accidente ferroviario en España?

Las sentidas imágenes empezaron a circular desde el día de la tragedia, pues la mujer aprovechó una entrevista para suplicar por el rescate de Boro, su fiel compañero del cual perdió rastro en medio del caos.

“Aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si me podeís ayudar a buscar los animales que son familia también… veníamos del fin de semana en familia con el perrito”, afirmó la mujer entre lágrimas.

Rápidamente las imágenes se hicieron virales en redes por lo que miles de internautas hicieron seguimiento al caso, pues hasta la noche del miércoles 21 de enero no había rastro del canino.

Rescate de Boro en España

En las horas más recientes, portavoces internacionales dieron a conocer que miembros del Servicio de Protección a la Naturaleza localizaron al perrito en una finca. Pese a que en un primer momento el animal escapó asustado, voluntarios también participaron para hacer posible el rescate.

Es así como las imágenes del reencuentro de la mascota con su dueña ya ha generado gran sentimentalismo en redes sociales, pues, en medio de lágrimas y agradecimiento, Boro se mostró bastante feliz y tranquilo al volver a encontrar a su familia tras vivir horas de angustia por la tragedia.

Pese al trágico accidente que hoy enluta a todo el país español, miles de usuarios han manifestado que el rescate de Boro se ha considerado como un símbolo de esperanza en medio del contundente impacto de esta tragedia ferroviaria.

