Tren chocó con una grúa en Murcia, España, y dejó varios heridos leves

Las autoridades indicaron que todas las personas lesionadas presentan heridas leves o muy leves.

enero 22 de 2026
10:38 a. m.
Un pequeño tren metropolitano chocó este jueves con una grúa en la localidad de Alumbres, en la región española de Murcia, dejando como saldo varios heridos leves, según confirmó una portavoz del operador ferroviario nacional Renfe.

Nuevo accidente en España involucró a un tren

De acuerdo con la empresa, el tren implicado corresponde a un servicio de cercanías y la grúa no pertenecía al sistema ferroviario. “Es un tren de cercanías, y la grúa es ajena, no es nuestra”, explicó la portavoz, quien precisó que fue el vehículo externo el que golpeó la unidad del tren.

Medios locales informaron que el vehículo involucrado sería un camión con brazo de grúa, también conocido como camión-pluma. El tren afectado es un FEVE, un pequeño tren de vía estrecha utilizado para el transporte metropolitano en algunas provincias de España.

Por su parte, un portavoz del servicio de emergencias 112 de la región de Murcia señaló que el tren no descarriló tras el impacto. En el lugar del accidente se desplegó un operativo conformado por bomberos, personal del 112, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Este incidente se suma a una serie de accidentes ferroviarios ocurridos recientemente en España.

El domingo, dos trenes de alta velocidad chocaron en Adamuz, en la provincia de Córdoba, dejando provisionalmente 43 personas muertas. A este hecho se agregó otro accidente el martes en Cataluña, donde un maquinista falleció luego de que un fragmento de pared se desprendiera y cayera sobre la vía.

Los siniestros han puesto bajo la lupa al Ministerio de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, así como a los gestores de las líneas férreas y al sistema ferroviario español en general.

Tren chocó con una grúa en España y dejó varios heridos

En este contexto, los maquinistas de trenes de cercanías en Cataluña se negaron el martes a reanudar el servicio, tras una paralización total el lunes, al considerar que no existían condiciones de seguridad adecuadas luego de las fuertes lluvias del domingo. La suspensión del servicio afectó a cerca de 400.000 usuarios diarios.

Como respuesta a esta situación, los maquinistas convocaron tres días de huelga, programados para el 9, 10 y 11 de febrero, con el objetivo de exigir mayores garantías de seguridad en la operación ferroviaria.

