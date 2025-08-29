Inversión millonaria podría perderse por cierre de Alligator Alcatraz en la Florida

La inversión millonaria del estado de la Florida destinada a la construcción del centro de detención para migrantes Alligator Alcatraz, sobre el antiguo aeropuerto de entrenamiento de los Everglades, podría irse a la basura, luego de que la jueza federal Kathleen Williams negara las solicitudes para suspender la orden que emitió la semana anterior, que otorga un plazo de 60 días para desmantelar la mega cárcel en medio de humedales.

La magistrada insiste en que no se cumplió con la Ley federal durante el proceso de adaptación de Alcatraz de los caimanes, que establece la obligación de realizar una evaluación medioambiental, antes de iniciar cualquier proyecto.

Y concluyó, después de mantener conversaciones con grupos ecologistas y la tribu Miccosukee, que el centro de detención "causa daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento en la mortalidad de especies en peligro de extinción".

Williams sugiere que los controles de inmigración en el estado de la Florida no se verán afectados:

Frente a los reparos del Departamento de Seguridad Nacional y 22 estados republicanos que argumentan que abogan por la continuidad del proyecto, Williams argumentó que “los objetivos de control de la inmigración del Gobierno federal no se verán frustrados por una suspensión de las operaciones”.

A regañadientes, el DHS informo que “está cumpliendo con esta orden y trasladando a los detenidos a otras instalaciones”. Y, en su respuesta a un rabino que preguntó por los servicios religiosos al interior del penal, su director ejecutivo, Kevin Guthrie precisó: “probablemente nos quedaremos sin nadie en unos días”.

El desmonte de la estructura carcelaria avanza a pasos agigantados:

El estado de la Florida, bajo la administración DeSantis logró adaptar las instalaciones de Alligator Alcatraz para empezar a recibir migrantes en tan solo ocho días.

El proyecto tuvo un costo cercano a los 218 millones de dólares, destinados a la instalación de vallas, baños e iluminación. Y, al menos 245 millones de los 450 que se requerían para su operación habrían sido desembolsados por el estado del sol desde que entró en funcionamiento.

Sin embargo, la cárcel ha ido desmontándose a pasos agigantados. Como informó la activista Jessica Namath, que ha estado haciendo seguimiento a lo ocurrido al interior del penal, “definitivamente se ve como si hubieran estado reduciendo las operaciones". Un proceso que podría costar entre 15 y 20 millones de dólares adicionales.