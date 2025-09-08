CANAL RCN
Internacional

Florida prepara su segundo centro de detención para migrantes

El gobernador Ron DeSantis dijo que su estado está “listo, dispuesto y capaz” para recibir más migrantes irregulares.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
08:29 p. m.
El estado de la Florida se encuentra listo para iniciar la construcción de su segundo centro de detención para migrantes irregulares, luego de que ‘Alligator Alcatraz’ fuera inaugurado en julio del 2025.

El proyecto se encuentra identificado como ‘North Detention Facility’ en registros estatales y estará ubicado en Camp Blanding, un antiguo centro de entrenamiento de la Guardia Nacional, al sur de Jacksonville.

Se sabe que, desde el estado de La Florida, están esperando que el número de deportaciones aumente para poner en marcha la construcción del segundo centro de este tipo en el estado del sol.

Primer centro de detención del estado ha profundizado el debate sobre el trato a migrantes indocumentados

El primero, conocido como ‘Alcatraz de los Caimanes’ o ‘Alligator Alcatraz’ (en inglés), fue construido en los Everglades, una región de Florida que se caracteriza por sus humedales tropicales.

De ahí, la serie de demandas presentadas por defensores del medio ambiente y colectivos ambientalistas por las posibles afectaciones a los humedales y las especies que lo habitan, tras intervenir lo que solía ser un antiguo aeródromo.

Sin embargo, DeSantis insiste en que el estado está “listo, dispuesto y capaz” para recibir más migrantes irregulares, pese a las denuncias por daños ambientales y vulneración de los derechos de quienes no han podido solucionar su situación migratoria en el país.

Ya iniciaron los preparativos para ‘North Detention Facility’ en Florida

Decididos a que funcione contra viento y marea, desde la División de Gestión de Emergencias de la Florida (FDEM) se firmó un contrato de 39.000 dólares (cerca de 160 millones de pesos) para el desarrollo de una estación meteorológica portátil que permita monitorear el clima en tiempo real, para alertar al personal de North Detention Facility en caso de emergencia.

Y aunque la FDEM no quiso entregar más detalles sobre los planes de evacuación ante un posible huracán, que amenace a los prisioneros y trabajadores del penal, su director ejecutivo Kevin Guthrie dio a conocer que podría resistir este fenómeno de la naturaleza en sus categorías 1 y 2.

