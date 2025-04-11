Cierre de Gobierno podría generar retrasos y cancelaciones masivas de vuelos en los EE. UU. desde la otra semana

El cierre de Gobierno que, este martes, completa 35 días en los Estados Unidos podría generar graves problemas a miles de viajeros desde la siguiente semana, según advirtió en rueda de prensa el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Durante el fin de semana más de 5.000 vuelos se vieron afectados y solo el martes 1.800 fueron retrasados y otros 50, cancelados, la mayoría en los aeropuertos de Newark y John F. Kennedy, que cubren Nueva York.

En su mensaje, Duffy se dirigió a los demócratas y les dijo que “si esto se dilata otra semana a partir de hoy, habrá un caos masivo (…) Veremos retrasos masivos en los vuelos. Veremos cancelaciones masivas y es posible que tengamos que cerrar ciertas partes del espacio aéreo porque simplemente no podemos gestionarlo, ya que no contamos con controladores aéreos”.

El mayor cierre de Gobierno en la historia de los Estados Unidos:

El cierre de Gobierno en los Estados Unidos ocurre cuando los congresistas, por lo general republicanos y demócratas, no logran llegar a un consenso sobre el paquete presupuestario para el próximo año. Entonces, la administración detiene sus gatos, entre ellos el pago a funcionarios, debido a que es imposible saber con cuánto dinero contará de ahora en adelante.

Desde que se instauró el proceso presupuestario moderno, la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable ha registrado cinco cierres de Gobierno: dos, que sumaron 16 días, en la administración Clinton; uno de 13 días en la administración Obama; uno de 35 días en la primera administración Trump, y el cierre actual, que está a horas de superar el primero y convertirse en el más extenso de la historia.

Sin embargo, el líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, insistió en que su partido “no apoyará un proyecto de ley de gastos republicano partidista que siga destrozando la atención médica del pueblo estadounidense (…) Esa ha sido nuestra postura semana tras semana, y seguirá siéndolo porque la crisis sanitaria republicana está aplastando al pueblo estadounidense”.

Dese la oposición se niegan a aprobar el paquete presupuestario de Trump para el 2026, argumentando que 11 millones de estadounidenses quedarían sin cobertura médica, por los recortes al programa Obama Care.

Controladores han tenido que elegir entre trabajar sin paga o buscar un segundo empleo:

Desde el Congreso prometieron a los trabajadores afectados, incluso a los que han sido despedidos, que recibirán en pagos retroactivos el salario que dejaron de recibir tras el cierre de Gobierno.

Algunos se han mantenido en sus puestos de trabajo, pero otros se han visto obligados a buscar un segundo empleo, como indicó el secretario Duffy:

“No nos equivoquemos, cuanto más tiempo dure esto, peor será. Cada día los trabajadores estadounidenses tienen nuevas facturas que pagar, se ven obligados a tomar decisiones (…) ¿Van a trabajar como controladores aéreos o tienen que buscar otro empleo para obtener recursos para poner comida en la mesa, para ponerle gasolina al carro?”.

De momento, las complicaciones han sido menores, de acuerdo con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA); sin embargo, “cuanto más se prolongue el cierre, más grave será el impacto en nuestra plantilla de la TSA, que tiene gastos que pagar, lo que dificulta acudir al trabajo cuando no están recibiendo salario”.