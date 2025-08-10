¿Viaja a los Estados Unidos? Aeropuertos presentan múltiples retrasos por cierre del Gobierno

Se cumplen ocho días del cierre de Gobierno en los Estados Unidos y la falta de personal, por el cese de actividades de empleados federales se ha vuelto evidente en aeropuertos de todo el país.

Desde que inició la semana, se han reportado retrasos en miles de vuelos. Solo, en las últimas horas, 1.200 vuelos domésticos fueron aplazados y las mayores afectaciones se han reportado en los aeropuertos de Burbank, Chicago y Dallas.

Además, se espera que Newark, terminal que cubre parte de Nueva York, reduzca su operación para que el personal disponible de abasto.

¿Cuándo podría terminar el cierre de Gobierno?

El cierre del Gobierno es un fenómeno común en los Estados Unidos. Ocurre cuando el Congreso no se pone de acuerdo sobre el presupuesto y, como el Gobierno no puede gastar, los trabajadores federales deben tomar licencias no remuneradas o trabajar sin un salario, por tiempo indefinido.

Desde que Estados Unidos instauró el proceso presupuestario moderno, en 1976, la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable ha registrado 20 interrupciones, pero solo cuatro cierres de Gobierno, que se extendieron por más de un día.

Entre 1995 y 1996 se reportaron dos cierres, que sumaron 26 días, durante la administración Clinton; en 2013 se reportó un tercero, de 13 días, en la administración Obama, y entre 2018 y 2019 se reportó el último, de 35 días, en la primera administración Trump.

De momento, medios internacionales sugieren que las negociaciones siguen estancadas. Sin embargo, el Congreso informó que los trabajadores federales recibirán su salario, en pagos retroactivos.

La crisis llevó a que el aeropuerto de Burbank operara sin controladores aéreos durante seis horas:

Uno de los aeropuertos que más ha sentido el cierre de Gobierno es el de Burbank, Hollywood, que, en la tarde del lunes, operó sin controladores aéreos durante seis horas.

Entre las 4:15 p.m. y las 10:00 p.m. personal del aeropuerto de San Diego, a más de 200 kilómetros, asumió las funciones de manera temporal, generando retrasos, en promedio, de 151 minutos por vuelo.