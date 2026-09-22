Niña de 6 años se convirtió en la más rápida del mundo en resolver el Cubo de Rubik: ¿cuánto tardó?

Con apenas seis años, Lian Yunzhi ya consiguió un logro que la ubica entre las grandes figuras femeninas del mundo del speedcubing, la disciplina que consiste en resolver Cubos de Rubik en el menor tiempo posible.

La pequeña, originaria de Chengdu, China, consiguió romper el récord mundial femenino dos veces durante este mes, en competencias avaladas por la World Cube Association, realizadas en Wuhan y Cantón.

Su marca más reciente fue un promedio de 4,27 segundos, después de resolver el cubo en cinco intentos. Antes había registrado un promedio de 4,52 segundos.

Con esta última marca, Lian se convirtió en la primera mujer en conseguir un promedio inferior a los 4,5 segundos.

¿Cuántos intentos necesitó para completar el récord?

En las competencias oficiales de speedcubing, los participantes deben resolver el cubo varias veces. En este caso, el registro de Lian se obtuvo a partir de cinco resoluciones, con las que alcanzó el promedio que le permitió establecer la nueva marca.

La velocidad con la que mueve sus manos contrasta con la corta edad de la competidora. Un video difundido la muestra concentrada frente al cubo, girando rápidamente sus caras hasta completar la combinación.

¿Cómo llegó a romper un récord mundial?

Lian, a quien su familia apoda “Zhizhi”, comenzó a acercarse al Cubo de Rubik cuando era muy pequeña.

Su madre, Lin Yangxi, contó a medios locales que inicialmente el cubo era una de varias actividades extracurriculares que realizaba su hija, junto con clases de danza y música.

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Con el tiempo, la familia comenzó a notar las habilidades que la niña desarrollaba mientras practicaba.

Su madre explicó que progresivamente entendió que esta actividad podía contribuir al desarrollo de diferentes capacidades y decidió enfocar más atención en el entrenamiento con los cubos.

¿Cuántas horas practica al día?

Detrás de los poco más de cuatro segundos que tarda Lian en resolver un cubo hay años de aprendizaje y una rutina de entrenamiento constante.

Según explicó su madre, la niña ya domina más de 1.300 algoritmos para resolver Cubos de Rubik y dedica diariamente entre dos y tres horas a practicar.

Su preparación también le ha permitido acumular numerosos trofeos en diferentes competencias.

Para su madre, además de la velocidad, el valor de esta disciplina está en las habilidades que puede desarrollar la niña. Según explicó, la práctica del Cubo de Rubik favorece aspectos como la concentración, la memoria, el pensamiento lógico y la percepción espacial.