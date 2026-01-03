Ella es Cilia Flores, esposa de Maduro considerada como la "Primera Combatiente de la Revolución"

La madrugada de este 3 de enero no solo marca el fin del régimen de Nicolás Maduro, sino también el de la figura femenina más determinante del chavismo: Cilia Flores.

Tras la incursión aérea de gran escala ejecutada por fuerzas de Estados Unidos, se confirmó que la mujer apodada por el oficialismo como la "Primera Combatiente de la Revolución" fue capturada y trasladada fuera de Venezuela junto a su esposo Maduro, cerrando un ciclo de poder absoluto que se extendió por más de una década.

Flores, abogada penalista de formación, fue arrestada tras una serie de bombardeos estratégicos en Caracas que neutralizaron la capacidad de respuesta de la cúpula de Maduro.

¿Quién es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro?

La trayectoria de Flores es inseparable del ascenso del chavismo. Su lealtad se forjó en 1992, cuando asumió la defensa legal de Hugo Chávez, quien lideró un fallido intento de golpe de Estado el 4 de febrero contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Desde entonces, escaló posiciones hasta convertirse en presidenta de la Asamblea Nacional y Procuradora General. Sin embargo, su mayor influencia comenzó en 2013, cuando rechazó el título de "Primera Dama" para adoptar el de "Primera Combatiente de la Revolución", un cargo desde el cual ejercía como la consejera principal y más radical de Maduro.

Fuentes cercanas al palacio presidencial siempre destacaron su carácter fuerte y su genio "de mil demonios". Se le atribuye la última palabra en las decisiones más críticas del régimen, consolidándose como la verdadera estratega detrás de las cámaras.

Cilia Flores acusada por manejar recursos públicos a su favor

Más allá de su influencia política, Cilia Flores ha sido blanco de graves acusaciones por el manejo de los recursos públicos. Durante su gestión parlamentaria, fue señalada por vincular a más de 40 familiares en cargos gubernamentales, una práctica que defendió con orgullo. Esta red de poder familiar se extendió hasta la estatal PDVSA y la Tesorería de la Nación, donde sus allegados ocuparon puestos clave.

No obstante, su mayor golpe mediático ocurrió en Nueva York, donde dos de sus sobrinos fueron condenados por narcotráfico. Hoy, tras el operativo anunciado por Donald Trump, la "mujer más poderosa de Venezuela" deberá cambiar los pasillos del poder en Caracas por los tribunales estadounidenses, donde enfrentará cargos de narcoterrorismo junto a su esposo, poniendo fin a un imperio familiar construido bajo el credo de la revolución.