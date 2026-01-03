Así quedaron las calles de Caracas tras operación militar de EE.UU. para capturar a Maduro: videos

Caracas despertó este sábado 3 de enero bajo un paisaje de escombros y una transformación política sin precedentes. Tras una madrugada marcada por el estruendo de proyectiles y el sobrevuelo de aeronaves a baja altura, las primeras luces del día revelaron la magnitud física de la operación militar estadounidense diseñada para capturar a Nicolás Maduro y su círculo cercano.

Esta madrugada, en Caracas se vio un poste derribado, restos de infraestructura dañada y una tensa calma que envuelve a la principal metrópoli de Venezuela.

¿En dónde sucedieron los bombardeos en Caracas para capturar a Venezuela?

El despliegue, que comenzó cerca de las 2:00 a.m., se concentró en puntos neurálgicos de la defensa y comunicación del régimen. Reportes ciudadanos y grabaciones verificadas mostraron las secuelas de las detonaciones en zonas críticas como la base aérea de La Carlota y el complejo militar Fuerte Tiuna.

En el sureste de la ciudad, el sector de El Volcán en El Hatillo sufrió daños significativos en sus antenas de transmisión, dejando a gran parte de la población incomunicada.

En las calles, el rastro de la incursión es evidente. En diversos sectores de Miranda y el centro de Caracas, la caída de tendido eléctrico y postes de luz ha prolongado los apagones reportados durante el ataque. Pese a que el régimen chavista intentó movilizar una respuesta bajo un estado de emergencia, la precisión de los bombardeos sobre instalaciones navales en Mamo (La Guaira) y centros logísticos en Higuerote neutralizó cualquier intento de contraofensiva local.

Maduro irá a los tribunales de Estados Unidos

Mientras los caraqueños evalúan los daños en sus barrios, el destino judicial de los capturados ya está trazado. La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores han sido trasladados y enfrentarán cargos por narcotráfico y terrorismo en suelo estadounidense. "Pronto sentirán todo el rigor de nuestra justicia", sentenció Bondi a través de un comunicado oficial.

Este operativo, confirmado por Donald Trump como un golpe de precisión quirúrgica, marca el fin de una era. Mientras la capital intenta recuperar la normalidad entre los restos de una noche de fuego, la atención global se desplaza de las calles de Caracas hacia los tribunales de Nueva York, donde se decidirá el futuro legal de Nicolás Maduro.